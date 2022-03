Varíme s Korzárom: Desiatová polievka

Hustá a plná poctivých ingrediencií.

Desiatová polievka

Potrebujeme: 2 l vody, 160 g mrkvy, 80 g petržlenu, 300 g zemiakov, 200 g maslovej fazule, 50 g krúpov, 400 g bravčového mäsa, jednu cibuľu, dva strúčiky cesnaku, tri lyžice hladkej múky, soľ, mletú červenú papriku, čierne korenie, olej

Postup: Fazuľu namočíme ideálne cez noc, ale aspoň pol dňa pred varením. Do hrnca vlejeme dve lyžice oleja a pridáme cibuľu pokrájanú na drobné kúsky, keď sa začne farbiť, pridáme červenú papriku a mäso pokrájané na kocky. Len krátko orestujeme, poprášime múkou, dobre premiešame a zalejeme vodou. Do vody pridáme fazuľu a necháme variť dvadsať minút. Medzitým si očistíme zeleninu a nastrúhame ju na hrubom strúhadle, pridáme do polievky. Rovnako pridáme aj premyté krúpy, zemiaky na kocky a necháme variť, kým budú všetky ingrediencie mäkké. Na záver do polievky prelisujeme cesnak, pridáme soľ a mleté čierne korenie.