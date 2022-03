Pečieme s Korzárom: Limetkový cheesecake s mätou

Dezert na nedeľu.

Limetkový cheesecake s mätou

Potrebujeme: 1 balík maslových keksov, 50 g masla, 250 g syru mascarpone, 150 g syru ricotta, 2 vajcia, 3 limetky, 300 g práškového cukru, 1 balík vanilkového cukru, lístky mäty

Postup: Sušienky rozmrvíme a v menšom hrnci rozpustíme maslo. Ním zalejeme keksy, premiešame. Vysypeme do tortovej formy a pozatláčame ich tak, aby lemovali formu aj po bočných okrajoch. Do misky vložíme syry, cukor, vajcia, šťavu aj kôru z limetiek. Pre mätovejšiu chuť môžeme niekoľko lístkov mäty rozsekať a vsypať do zmesi alebo nakvapkať pár kvapiek mätovej príchute. Všetko premiešame.

Zmes nalejeme na korpus a vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C. Pečieme približne 30 minút. Po dopečení koláč vyberieme z rúry, necháme ho vychladnúť a vložíme stuhnúť na noc do chladničky. Vo finále dozdobíme mesiačikmi limetky a lístkami mäty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou