Pečieme s Korzárom: Jednoduchý pohánkový chlieb

Čerstvý aj bez skorého ranného vstávania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednoduchý pohánkový chlieb

Potrebujeme: 40 g chia semiačok, 240 ml plus 160 ml vody, 300 g pohánkovej múky (alebo ovsenej), 12 g prášku do pečiva, 1,5 lyžičky soli, 60 ml rastlinného oleja, 35 g slnečnicových semiačok na vrch

Postup: Chia semiačka zmiešame s 240 ml vody a dáme bokom asi na 20 minút, kým sa vytvorí želatína. Rúru predhrejeme na 180 stupňov a malú formu na chlieb vymastíme a vyložíme papierom na pečenie tak, aby okraje papiera pretŕčali cez jej steny. Múku zmiešame so soľou a práškom do pečiva, pridáme 160 ml vody, olej a želatínovú zmes z chia semiačok a vody. Premiešame, premiestnime do pripravenej formy, uhladíme, vrch posypeme slnečnicovými semiačkami a dáme piecť na asi hodinu a 10 minút, alebo kým z chleba nevytiahneme čisté špáradlo.

Zdroj: biancazapatka.com