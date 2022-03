Politológ vidí v pracovníkovi KSK agenta ruského vplyvu. Trnka: Ide pomáhať utečencom

Statusy na facebooku Mesežnikova šokovali.

U župana Trnku robí exlíder proruskej koalície. Je to troll, tvrdí Mesežnikov

V minulosti mal súčasný zamestnanec župy politické ambície. (zdroj: TASR)

KOŠICE. „Viac ako dva mesiace médiá i politici panikária, že Rusko každú chvíľu napadne Ukrajinu. Predostreli už aj asi desať istých dátumov invázie. Stále nič. Invázia sa nekoná. Zámorská ambasáda ich však napriek tomu uisťuje, aby o nových dátumoch ruskej invázie mediálne hulákať neprestali. A somárikovia poslúchajú. Zo situácie sú totiž zmätení. A keďže zapredaní sú až po uši, na výber ani nemajú,“ napísal na svojom facebookovom profile 14. februára Jan Pavliš.

Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu zverejnil, že médiá píšu, že západné štáty pomáhajú ukrajinskej vláde z celej sily zásielkami všelijakej možnej výzbroje, munície či inej techniky.

„Ibaže zároveň aj informujú, že ruský agresor obsadil Ukrajinu. Vie mi, prosím, niekto pomôcť pochopiť, že kadiaľ západné štáty dopravujú tieto zbrane na Ukrajinu, keď infraštruktúru má pod kontrolou ruský agresor, ktorý sa zmocnil Ukrajiny?“

Kto je finančný analytik a zamestnanec Úradu Košického samosprávneho kraja Jan Pavliš a čo si o jeho vyjadreniach na sociálnej sieti myslí politológ Grigorij Mesežnikov či župan Rastislav Trnka, zisťovali Jana Ogurčáková a Jaroslav Vrábeľ.

Nápor utečencov na hranicu je obrovský. O ďalšom priechode sa desaťročia len hovorí

Hraničný priechod Vyšné Nemecké je jedným z najvyužívanejších v súčasnej utečeneckej kríze. Donedávna bol určený len pre automobilovú dopravu, už slúži aj peším. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

ULIČ. Vyše 90-tisíc Ukrajincov doteraz prešlo cez hraničné priechody na Slovensku. To bol oficiálny údaj z piatku štvrtého marca do šiestej hodiny ráno.

Na slovensko-ukrajinskej hranici je päť hraničných priechodov, z toho štyri v Košickom kraji, jeden v Prešovskom. Civilisti využívajú najmä tie v Ubli, vo Vyšnom Nemeckom a vo Veľkých Slemenciach.

Schengenská hranica zažíva v posledných dňoch výrazný nápor, na ukrajinskej strane stoja v dlhých zástupoch peší civilisti, vytvárajú sa tiež kilometrové kolóny áut. Enormné vyťaženie na existujúcich oficiálnych hraničných bodoch by mohol zmierniť ďalší hraničný priechod. Roky sa hovorí o alternatíve Ulič – Zabriď, ale nikdy nebola zrealizovaná.

Má ministerstvo vnútra plán vytvoriť nový hraničný priechod? Čo si o ňom myslí starosta obce Ján Holinka, predseda vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš či prešovský župan Milan Majerský a čo by zriadenie nového priechodu obnášalo? Zisťovala Katarína Gécziová.

Výbuchy počula z okna. Lekárka z Kyjeva priviezla deti do Košíc a vracia sa späť

Lekárka z Ukrajiny si do staromestskej radnice prišla po najnutnejšie veci. (zdroj: Jana Ogurčáková)

Medzi prvými utečenkami, ktoré v uplynulých dňoch prichádzali z vojnou sužovanej Ukrajiny do Košíc, je aj Katarina Linčevska. Do 24. februára žila v Kyjeve, z ktorého odišla hneď ráno po nočnom vpáde ruských vojsk na ukrajinské územie. Cesta im trvala tri dni, do Košíc sa im podarilo dostať v nedeľu.

Detská lekárka (38) našla azyl v ubytovni spolu s manželovou sestrou, synovcom, babkou a svojimi dvoma synmi. Mladší bude mať na budúci týždeň deväť rokov. Chce im zaistiť bezpečie a vrátiť sa do Kyjeva, kde ju potrebujú ranení aj deti.

O jej odchode z hlavného mesta Ukrajiny a ďalších životných plánoch sa s ňou zhovárala Jana Ogurčáková.

Ľudia pri odkalisku umierajú na rakovinu. Majiteľ: Nekúpil som ho, len aby som to vyčistil

Minister Budaj navštívil odkalisko v Nižnej Slanej v lete 2020, kedy načrtol aj tri možné riešenia jeho rekultivácie. (zdroj: TASR)

NIŽNÁ SLANÁ, GOČOVO. V lete 2020 si bol pozrieť odkalisko v Nižnej Slanej minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa odhadov sa v ňom nachádza 5,5 milióna kubických metrov nebezpečného odpadu.

Minister Budaj priamo na odkalisku hovoril, že úprava skládky by sa dala stihnúť ešte v tomto volebnom období a hovoril aj o troch možných riešeniach rekultivácie.

Starosta Gočova Milan Mlynár (SNS) dnes hovorí, že odvtedy sa nič nepohlo. Kontaktoval dotknuté štátne inštitúcie, ale kompetentní podľa neho mlčia.

Problému odkaliska sa venovala Lenka Haniková.

Celý severný obchvat Prešova dokončia najskôr v roku 2027. Pozrite si video

Vizualizácia druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov. (zdroj: NDS)

PREŠOV. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na druhú etapu severného obchvatu Prešova.

Rozdelený je do dvoch etáp, ktoré sú súčasťou plánovanej rýchlostnej cesty R4 až po hranice s Poľskom. Až po dokončení všetkých týchto troch úsekov bude môcť tranzitná doprava plynule obísť mesto Prešov zo všetkých smerov.

Kedy by sa mohlo začať s výstavbou a ako dopravne pomôže Prešovčanom? Odpovede na tieto otázky poskytol Michal Ivan.

V jeho článku nájdete aj video s vizualizáciou, kadiaľ cesta povedie.

Škrečkov bolo málo, nepomohla ani petícia. Čerešňový sad vyrúbali kvôli obchodom

Zrezaný sad už obyvateľom tieň neposkytne. (zdroj: Elena Danková)

KOŠICE. Na križovatke ulíc Popradská, Petzvalova a Jedlíkova vyrastie už čoskoro nové obchodné stredisko so šiestimi prevádzkami s rozlohou 3000 metrov štvorcových. Investor, spoločnosť Primum, preto dal zrezať 40 čerešní, ktoré obchodom stáli v ceste.

„Taká bezmocnosť obyčajného človeka ma chytá. Načo sú nám ďalšie obchody? Veď ich tu máme plno,” sťažuje sa Miroslav Babják z Petzvalovej ulice. Menuje, že na relatívne malom priestore sa sústredia štyri supermarkety.

Prečo petícia proti výrubu nepomohla a aké iné malé víťazstvo sa podarilo mestskej časti spolu s občanmi dosiahnuť, priblížila Elena Danková.

Mnohí Ukrajinci sa hanbia prijať pomoc, vravia dobrovoľníci

Príchod utečencov cez hraničný priechod Veľké Slemence. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VYŠNÉ NEMECKÉ,VEĽKÉ SLEMENCE. Situácia na hraničných priechodoch s vojnou sužovanou Ukrajinou sa v závere týždňa síce trocha upokojila, no stále na Slovensko prichádzajú davy utečencov.

Kristián Sabo a Judita Čermáková sa vybrali zmonitorovať situáciu vo Vyšnom Nemeckom (okres Sobrace) a vo Veľkých Slemenciach (okres Michalovce).

Pre astronomické ceny energií Oldrati odstavilo na dva dni výrobu. Zopakujú to

Spoločnosť Oldrati v Humennom odstavila na dva dni výrobu. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Firma Oldrati odstavila na dva dni výrobu. Príčinou sú vysoké ceny energií. Stroje sa zastavili po prvý raz počas takmer dvadsaťročného pôsobenia humenskej pobočky na Slovensku.

Talianskej spoločnosti Oldrati zdraženie uštedrilo silný úder. V humenskej pobočke prepustili už 150 pracovníkov, ohrozené sú aj ďalšie pracovné miesta.

Téme sa venovala Jana Otriová.

Žena skolabovala v prešovskom kostole, zachránili ju mestskí policajti

Ilustračná foto. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. V jedno ráno oživovali prešovskí mestskí policajti dvoch ľudí. Zatiaľ čo jeden prípad sa skončil šťastne, v druhom prípade ich pomoc už bola, bohužiaľ, márna.

V utorok ráno našla hliadka na Sekčove muža ležiaceho pod lavičkou, ktorý nedýchal. Ďalšiu hliadku v to isté ráno zavolali na pomoc žene, ktorá skolabovala v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Oba prípady, pri ktorých mestská polícia bojovala o život človeka, opísal Michal Ivan.

V Uliči bude veľkosklad s potravinami pre Ukrajinu, štáb zriadil pracovnú skupinu

Na hranicu prichádza obrovské množstvo tovaru. (zdroj: TASR)

SOBRANCE, ULIČ. "Prečo nie sú oficiálne organizácie, ktoré vedia, čo majú robiť, majú štátne prostriedky, tlmočníkov, vedia ako sa nielen materiálne, ale tiež psychicky postarať o zúfalých ľudí utekajúcich z vojnovej zóny?"

Túto otázku položil uprostred týždňa na sociálnej sieti Čech Petr Leitgeb, manžel speváčky a herečky Nikol Štíbrovej, ktorý z Prahy spolu s niekoľkými priateľmi doviezli na slovensko-ukrajinské hranice v Ubli 6 dodávok plných humanitárnej pomoci.

Podobné otázky kladie viacero ľudí, ktorí sa v pohraničí vyskytli a zdôraznili potrebu koordinovania humanitárnej pomoci.

Aká odpoveď prišla v piatok z ústredného krízového štábu, sa dozviete z článku Anny Novotnej.

Priatelia sú ukrytí v pivnici bez jedla a vody. No nevzdávame sa, vraví Lia z Charkova

Košice držia s Ukrajinou. (zdroj: Jana Ogurčáková)

KOŠICE. K európskym mestám, v ktorých sa piatkový večer vyjadrovala podpora Ukrajine, sa zaradila aj metropola východu.

Po týždni sa obyvatelia opäť zišli na Dolnej bráne. Dôvodom bolo zhromaždenie Stojíme za Ukrajinou, v ktorom sa cez telemost prihovoril viacerým obyvateľom európskych metropol prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský.

Emotívne bolo, keď venoval minútu ticha ukrajinským vojakom a ľuďom i tisíckam občanov Ukrajiny, ktorí obetovali život za nezávislosť svojej krajiny.

Emócie a atmosféru zo zhromaždenia priniesla Jana Ogurčáková.

Viac o dopade vojny na Ukrajine na východné Slovensko sa dozviete tu:

