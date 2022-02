Z pomníka vojakov Červenej armády kedysi zmizli kosáky, teraz dostal neželaný náter

Podozrivého dlho nehľadali.

Miliónový požiar, ktorý sledovali celé Košice, spôsobila zrejme náhoda

Požiar uhasili rýchlo, no účet je vysoký. (zdroj: archív)

KOŠICE. Masívny požiar objektu firmy, ktorý vypukol v piatok 18. februára v mestskej časti Nad jazerom a bolo ho možné vidieť takmer z celých Košíc, spôsobila zrejme nedbanlivosť.

Jeho príčiny stále vyšetruje polícia, do práce na východe boli privolaní aj experti z Požiarno-technického expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR z Bratislavy.

Práve oni mali rozlúsknuť dilemu, čo požiar spôsobilo. Viac zisťoval Kristián Sabo.

Tony vecí a vyčerpaní dobrovoľníci. Pozrite sa, ako vyzerá pomoc na hranici

Prílev utečencov z Ukrajiny na hraničnom priechode v Ubli neutícha. (zdroj: Jana Otriová)

UBĽA. Objekt základnej školy v Ubli sa v posledných hodinách zmenil na veľké ľudské mravenisko a rečový babylon. Prílev utečencov z vojnou sužovanej Ukrajiny stúpa.

Pribúdajú však aj pomocné ruky dobrovoľníkov, miestnosti v škole sú až po strop naplnené materiálnou pomocou a všetko sa postupne dostáva na svoje miesto.

Obec Ubľa bola na prílev utečencov pripravená prakticky hneď, ako vypukol vojnový konflikt na Ukrajine.

Obec prichýlila prvých utečencov už vo štvrtok v neskorých večerných hodinách.

Odvtedy sú mnohí dobrovoľníci v jednom kolotoči. Aké je to pomáhať priamo na mieste, ktoré povolania sú potrebné a kam smeruje vyzbieraná pomoc, zisťovala Jana Otriová priamo na hranici.

Pamätník Sovietskej armády v Košiciach pomaľoval modrou a žltou farbou

Podozrivého polícia chytila. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Pamätník Sovietskej armády v Košiciach zmenil počas noci svoju podobu.

V sobotu bol ešte v poriadku, v nedeľu ráno si obyvatelia mesta všimli dielo neznámeho vandala.

Tri vyvýšené časti natrel žltou a modrou farbou. Tie sa v ostatných dňoch používajú na vyjadrenie podpory vojnou sužovanej Ukrajine.

Podozrivý ďaleko nezašiel, viac píše Monika Almášiová.

Zhrdzavený plot na prešovskej kalvárii pôjde dole. Nahradí ho sklené zábradlie

Pohľad z prešovskej kalvárie, vidieť aj starý plot. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Do leta nový plot, do roka štúdia a do desiatich rokov komplexná obnova celého areálu. Prešovská kalvária by mala dostať nový šat. Taká je predstava jej správcu. Je prirodzenou dominantou Prešova.

Barokový komplex kostola a kaplniek sa čnie nad mestom už od 18. storočia. Postavený bol podľa vzoru Banskej Štiavnice, jej staviteľom bol tiež František Perger.

Prešovská kalvária je verejný priestor, ktorý má v správe rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, ale jej presah je oveľa širší. Má historickú hodnotu, je to zároveň vychádzkový priestor, duchovný priestor, oddychová zóna.

Ako vyzerá plán jej obnovy, prináša vo svojom texte Michal Frank.

Košická univerzitná nemocnica mení logo. Staré si vraj ľudia mýlili

Nové logo postupne nahradí staré aj na oblečení zamestnancov. (zdroj: Korzár)

KOŠICE. Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura sa rozhodla odlíšiť novým logom, ktoré by malo jasne definovať príslušnosť k tejto inštitúcii.

Staré logo vraj už nevyhovovalo potrebe komunikácie v dobe digitálnych technológií.

Podľa nemocnice bolo ľahko zameniteľné a mnohí si ho mýlili s označením iných subjektov.

Preto sa rozhodli osloviť firmy, aby vymysleli nové. O novom logu porozprávala nemocnica Kristiánovi Sabovi.

Covid vojnou nezmizol. Charita z hraníc vzala 40 ľudí, 17 bolo pozitívnych

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Ubľu a hraničný priechod. V sprievode starostky Uble Nadeždy Sirkovej (vľavo) si prezrela priestory telocvične, ktoré sa zmenili na provizórnu ubytovňu. (zdroj: Jana Otriová)

UBĽA. Silné emócie, obdiv a hrdosť zažívala na slovensko-ukrajinskej hranici v Ubli prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Na východ Slovenska, okrem prejavenia morálnej podpory, priviezla aj materiálnu pomoc. Dar Slovenskej aliancie moderného obchodu odovzdala Slovenskému Červenému krížu.

Stretla sa s utečencami, zástupcami štátnej správy, hasičmi, dobrovoľníkmi, starostami a starostkami obcí Sninského okresu.

Ocenila nezištnú prácu všetkých tých, ktorí pomáhajú zvládať príliv utečencov s vojnou sužovanej Ukrajiny na naše územie.

Stretla sa aj so starostami prihraničných obcí, pýtala sa ich na problémy, ktoré priniesla nová situácia a akú pomoc by potrebovali. Na mieste bola Jana Otriová.

Vojna môže tovar z východu kedykoľvek stopnúť

Prekladisko, ktoré sa rozprestiera v susedstve košického U.S. Steelu na 27 hektároch, slúži na prekládku tovaru z Ukrajiny a Ruska. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Vojnový konflikt, ktorý rozpútalo Rusko u našich východných susedov, spustil neistotu aj v biznise prepravy tovaru, prichádzajúceho na Slovensko z východu po širokorozchodnej železničnej trati.

Dušan Trnka, zástupca spoločnosti Interport Partners Group, a. s., ktorej dcérske firmy vlastnia a prevádzkujú prekladisko tovarov neďaleko Košíc, považuje násilie na Ukrajine za pohromu pre ľudské osudy, ale aj biznis v celej Európe.

Koncom pracovného týždňa fungovalo toto zariadenie v bežnom režime, avšak firma netuší dokedy. Napriek obavám o budúcnosť nepovažuje košický podnikateľ sankcie proti Rusku za adekvátne k tomu, že na Ukrajine umierajú nevinní ľudia.

Rozhovor pripravil Michal Lendel.

Ukrajinskí študenti pomáhajú pri zbierkach pre rodákov. Ak treba, pôjdu bojovať

Bohdan Baňas (vpravo) a Jaroslav Lemko, ukrajinskí študenti v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Zbierky na pomoc Ukrajine sú v Prešove v plnom prúde. Koná sa ich viacero. Ľudia sa do nich hromadne zapájajú.

Organizátori upozorňujú na to, že to bude ešte beh na dlhé trate.

Občianske združenie Podaj ďalej, ktoré sa takýmto zbierkam venuje už roky, vyzbieralo za dva dni štyri tony pomoci.

Na Ukrajinu putovalo už jedenásť naplnených dodávok s potrebnými vecami.

Muselo preto zohnať narýchlo nové priestory na uskladnenie pomoci. Našlo ich v stredisku Družba na Sídlisku III.

Na mieste sú už ukrajinskí študenti, ktorí pomáhajú prijímať veci do zbierky.

S nimi, ale aj s organizátormi zbierok sa rozprával Michal Frank.

Päťdesiat chlapcov je už v bezpečí a teple. (zdroj: KSK)

Päťdesiat chlapcov zo sirotinca v Ľvove čakal celú noc na hraniciach autobus. Do bezpečia ich previezli až nadránom

Zatiaľ si to celé neuvedomujú, hovorí psychológ, ktorý sa stará o utečencov. Dočasné ubytovanie našli v Tatrách

Vlaky medzi Čiernou nad Tisou a Čopom chcú obnoviť. Urobia tak, až keď bude všetko pripravené na nápor Ukrajincov

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a okrese Michalovce. Zomrelo štyridsať pacientov, je to najvyšší počet za ostatný mesiac

Treťoligové dianie otvoril duel Stropkov - Spišská Nová Ves. Už 26. februára. (zdroj: Imrich Makó)

Reiter ešte niečo také nezažil. Spišiaci už neskrývajú postupové ambície

Nováčik z Humenného začal jar remízou, v Petržalke rozhodol jediný gól

