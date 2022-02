V roku 2016 som si začala vážiť mier. Myslela som, že ho v regióne máme. Už to neplatí

Ukrajinka už strach o otca vo vojne zažila.

Študentka z Ukrajiny: Celé ráno som plakala, že sa to deje v mojej krajine

Inna študuje šesť rokov v Prešove. Nad budúcnosťou ešte nepremýšľa, ale vie, že by chcela byť učiteľkou. (zdroj: archív)

Ukrajinka Inna študuje na Prešovskej univerzite učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickú výchovu. Je v poslednom ročníku štúdia a na Slovensku sa zdržiava posledné roky prakticky stále.

„Cítim hnev, zlosť, strach a úzkosť. Je to taký mix. Celé ráno som plakala, že sa to deje v mojej krajine. Že nemôžem nič zmeniť a žiadnym spôsobom to ovplyvniť. Ako teraz žijú ľudia na Ukrajine? Človek sa ráno zobudí a musí si pripraviť kufor, ktorý si so sebou zoberie, ak sa niečo stane v okolí, ale nevie, či to prežije,“ hovorí.

O tom, čo sa v jej rodnej krajine deje a ako udalosti vníma ona i jej rodina, žijúca na Ukrajine i v Rusku, sa s ňou bezprostredne po vypuknutí vojny zhovárala Lenka Haniková.

Kyjevčanka na Slovensku: Bojíme sa o príbuzných, nevedia sa dostať ani k peniazom

Iryna Hajdučová s dcérou Oľou a vnučkou na Gastrofestivale v Humennom v roku 2017. Pripravili ukrajinské hrečanyky, teda fašírky z pohánky. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Iryna Hajdučková z Kyjeva vyštudovala ruštinu. V Humennom, kde sa vydala, žije už vyše 26 rokov.

Na Ukrajine má rodičov, príbuzných, priateľov i bývalé kolegyne.

„Od pol piatej rána bombardovali územia pod Kyjevom, zovšadiaľ sa ozýval ohlušujúci zvuk sirén. Hrôza,“ takto opísala udalosti štvrtkového rána jej sestra.

Čo prežíva jej rodina, priatelia, ale aj deti v školách, opísala pre Janu Otriovú.

Igor Dohovič o Ukrajine: Trpieť budú tí, čo za nič nemôžu. Argumenty Rusov sú smiešne

Igor Dohovič. (zdroj: archív Štátneho divadla Košice)

KOŠICE. „Je to šialené. Normálni ľudia z oboch strán vojnu nechcú,“ hovorí dirigent Igor Dohovič, ktorý desať rokov študoval na Hudobnej akadémii v Ľvove a dlhé roky spolupracuje s umelcami nielen z Ukrajiny, ale aj z Ruska.

Rodinné korene Igora Dohoviča siahajú na Ukrajinu.

Jeho otcom je dirigent Levko Dohovič, 87-ročný nositeľ Ceny pamäti národa, ktorý prežil 2. svetovú vojnu a neskôr ho kvôli protistalinovským letákom takmer na sedem rokov uväznili v gulagu.

Svoj názor na aktuálne dianie prezradil Anne Novotnej.

Islamista zo Šarišských Michalian sa pokúsil dostať na slobodu

Odvádzajú islamistu Dominika. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Krajský súd v Prešove rozhodoval vo štvrtok o podmienečnom prepustení Dominika Kobulnického zo Šarišských Michalian (okres Sabinov) z výkonu trestu. Kobulnický si odpykáva vo väzení v košickej Šaci päťročný trest odňatia slobody.

Prípad dvadsiatnika zo Slovenska zarezonoval vo verejnosti. Kobulnický, ktorý si hovoril Abdul Rahman, sa stal prívržencom radikálneho islamu.

Obhajoval Islamský štát a hovoril o chystaných teroristických útokoch. V jeho byte našli pomôcky na výrobu bômb.

Verdikt zo súdu v prípade podmienečného prepustenia Dominika Kobulnického priniesol Michal Frank.

Sestričku na triáži vystrašil nožom. Priestupok neprešiel, ostal za mrežami

Martin sa o chvíľu dozvie konečný verdikt súdu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP sa vlani koncom októbra stal incident, ktorým sa zaoberala polícia.

Košičan Martin M. (40) sa vyhrážal personálu triáže a na zdravotnú sestru mal vytiahnuť nôž. Polícia ho zadržala, obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania a Okresný súd Košice II ho vzal do väzby.

Po vyše dvoch mesiacoch pobytu za mrežami si Martin v januári vypočul na súde dva verdikty. S oboma bol spokojný, no napokon dal minulý týždeň bodku za prípadom až ten tretí.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Chceli sme do NATO, nie sme tam a Rusi to využili, hovorí Ukrajinec na úteku

Čakanie na odvoz po prechode hranice. (zdroj: Judita Čermáková)

VYŠNÉ NEMECKÉ, VEĽKÉ SLEMENCE. Situácia na slovenských hraniciach s Ukrajinou je po útoku Ruska komplikovaná. Obyvatelia Ukrajiny sa snažia dostať na západ cez všetky hraničné priechody.

Vo Vyšnom Nemeckom (okres Sobrance) stáli vo štvrtok predpoludním pri hraničnom priechode len dva kamióny.

Na Ukrajinu autá nevchádzali, naopak, sporadicky prichádzali na Slovensko.

Ako vo štvrtok vyzerala situácia a nálady na hraniciach s Ukrajinou, mapovali Kristián Sabo a Judita Čermáková.

Ubľa je pripravená prichýliť 500 utečencov z Ukrajiny, rodiny s deťmi ubytujú aj miestni

Ubľa v Sninskom okrese je na utečencov z Ukrajiny pripravená. (zdroj: Jana Otriová)

UBĽA. Prihraničné obce na Zemplíne vnímajú vojnový konflikt na Ukrajine citlivo. Sú pripravené pomôcť. Miestni sa obávajú o príbuzných, priateľov i známych.

„Bola som presvedčená o tom, že k vojenskému konfliktu nedôjde. Do poslednej chvíle som verila. Brali sme do úvahy slovanstvo, rovnaké náboženstvo, neverila som, že jeden národ napadne druhý. Stále verím, že na rad prídu mierové rozhovory. Mám však obavy, ako to všetko dopadne,“ hovorí Nadežda Sirková (Smer-SD), starostka obce Ubľa v Sninskom okrese.

Ako je obec s hraničným priechodom na prípadný príchod utečencov z Ukrajiny pripravená, zisťovala Jana Otriová.

Odborník na Ukrajinu: Zabudnime na svet, ako sme ho poznali doposiaľ

Eduard Buraš je v kontakte s mnohými ľuďmi na Ukrajine. (zdroj: Archív E.B.)

„Plač, chaos, katastrofa, barbarstvo voči civilnému obyvateľstvu, porušenie všetkého, čo sa porušiť dá. Cítim sa strašne, je mi smutno a lomcuje mnou bezmocnosť. Mám obavy a strach nielen o nás tu doma, ale hlavne o priateľov na Ukrajine,“ komentoval vojenský útok na nášho východného suseda poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu Eduard Buraš.

Sankcie pre Rusko by podľa neho mali byť rýchlejšie a tvrdšie.

So splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s mestom Užhorod a Zakarpatskou oblasťou sa o aktuálnych udalostiach zhovárala Jana Ogurčáková.

Ukrajinský Slovák: Na pokojný štát brutálne zaútočil paranoidný človek

Proti útoku Ruska na Ukrajinu protestujú ľudia aj v Austrálii. (zdroj: TASR/AP)

KOŠICE. Aktuálnu situáciu na Ukrajine pozorne sleduje rodák z Užhorodu Andriy Baganich, ktorý má slovenskú národnosť a ktorý na Slovensku podniká niekoľko rokov. Známy je aj z pôsobenia v čele Rotary Klubu Košice.

V metropole východného Slovenska žije so svojou rodinou 7 rokov, no s Ukrajinou ho stále spájajú rodinné väzby a podľa jeho slov aj pozitívne spomienky. Za zodpovedného z agresie považuje jednoznačne ruského prezidenta Vladimíra Putina.

„Stalo sa niečo, čomu až do konca veril len málokto - paranoidný človek brutálne zaútočil na pokojný štát. Rusi používajú propagandu a ticho to podporujú,“ nešetril kritikou podnikateľ. Viac porozprával Michalovi Lendelovi.

Rodinu nemôže dostať z Ukrajiny na Slovensko. Majú zbalené to najnutnejšie

Pred ukrajinskými obchodmi a bankomatmi sa od rána tvorili rady. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Viktória žije a pracuje už niekoľko rokov neďaleko Košíc. Pochádza však zo strednej Ukrajiny, kde má stále najbližšiu rodinu.

Strach je slovo, ktoré teraz spája rodiny na oboch stranách hranice. Boja sa tí, ktorí zostali na Ukrajine, aj ich príbuzní na Slovensku.

„Keď som sa to ráno dozvedela, ako prvé mi napadlo, že ich chcem dostať sem, ku mne. Veľmi by som chcela, aby odišli z Ukrajiny, ale to nie je možné, momentálne odtiaľ nemôžu vycestovať,“ opisuje bezprostredné pocity po tom, čo sa vo štvrtok ráno objavili prvé správy o ruskom útoku.

Ako vníma aktuálnu situáciu vo svojej rodnej krajine, porozprávala Anne Novotnej.

Tribún Nežnej revolúcie na proteste v Košiciach: Putin je ako Hitler v 30. rokoch

Podporiť Ukrajinu prišli do centra Košíc stovky ľudí. (zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Sme s vami. Sme za mier. Sláva Ukrajine. Stop Putin.

To je len niekoľko z množstva hesiel, ktoré zneli vo štvrtok podvečer na námestí pri Dolnej bráne v Košiciach.

Na zhromaždenie na podporu Ukrajiny prišlo podľa odhadov viac ako tisíc ľudí.

Na pódiu bolo množstvo mladých Ukrajincov, nechýbali ukrajinské vlajky, niekoľkokrát zaznela aj ukrajinská hymna.

Reportáž z protestu na podporu Ukrajiny v Košiciach priniesli redaktori Jana Ogurčáková a Michal Lendel.

Kto s mečom bojuje, mečom zahynie, odkázali v Prešove Putinovi

Na prešovskom zhromaždení na podporu Ukrajiny. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Spontánne zhromaždenie na podporu Ukrajiny, ktorú napadlo Rusko, sa vo štvrtok podvečer uskutočnilo aj v Prešove. Zorganizovali ho Ukrajinci, ktorí študujú alebo pracujú v Prešove. Početnú študentskú komunitu prišli podporiť aj Prešovčania.

Zhromaždenie bolo ohlásené len necelé dve hodiny pred jeho začiatkom, napokon sa na ňom objavili desiatky ľudí, bolo ich viac než tri stovky.

Protestu Svieca na podporu Ukrajiny sa zúčastnil i Michal Frank, ktorý z miesta priniesol reportáž.

Mestá na východe sú pripravené pomôcť vojnou sužovanej Ukrajine

Záchytný tábor v Humennom. (zdroj: Archív)

HUMENNÉ, KOŠICE. Je možné, že príchod migrantov sa dotkne aj Humenného, z Kancelárie primátora mesta to uviedol Marián Škuba.

V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine radnica očakáva pokyny zo strany Ministerstva vnútra (MV) SR či Ministerstva obrany SR. Pripomenul, že v Humennom je Migračným úradom MV SR zriadený záchytný tábor.

„Zasadnutie krízového štábu bude zvolané operatívne, podľa vývoja situácie a pokynov zo strany štátu. Súčinné bude tak mesto Humenné, ako aj mestské organizácie,“ povedal s tým, že vývoj situácie na Ukrajine sledujú.

Ako na vojnový konflikt reagujú predstavitelia východoslovenských miest, zisťoval Michal Lendel.

Riaditeľa prešovskej nemocnice súd oslobodil. Pre procesné pochybenia

Ľubomír Šarník (vľavo), v sprievode ministra v nemocnici. Na súd neprišiel. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Ľubomír Šarník je v plnom rozsahu oslobodený spod obžaloby.

Rozhodol o tom vo štvrtok senát Krajského súdu v Prešove na čele s Mariánom Sninským.

Šarníka odsúdil Okresný súd v Prešove pre zločin neodvedenia daní a poistného a prečin ich nezaplatenia.

Bolo to v roku 2019 a vec sa týkala obdobia, kedy bol Šarník na čele firmy Awindor.

Prípad i súdny proces sledoval Michal Frank.

