Vyberiete si tú na Hlavnej alebo na magistráte? Na bazoši ponúkajú košické reštaurácie

Gastrosektor čakajú zmeny.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdravotná sestra predávala lieky na webe. Päť rokov jej zmenili na podmienku

Na okresnom súde bola ešte v putách, z krajského odchádzala bez nich a bola prepustená na slobodu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Matka maloletého syna sa trestnej činnosti dopúšťala od apríla do decembra 2020.

Podľa znenia obvinenia si opakovane neoprávnene zaobstarávala lekárske predpisy, tie doma vypísala na mená rôznych pacientov a opatrila ich lekárskou pečiatkou viacerých lekárok. Časť pečiatok vytlačila na recepty na svojej tlačiarni.

Potom tieto recepty vystavovala na liečivá ako Zolpidem Aurovitas, Frontin, Ansilan, Lexaurin, Stilnox a iné, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.

Látky, ktoré liečivá obsahovali, sú v zmysle zákona zaradené do III. skupiny psychotropných látok. Môžu totiž vyvolať stavy ako po užívaní omamných látok a viesť k rozvoju psychickej a fyzickej závislosti. Tiež ovplyvniť psychiku človeka a jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti.

Prípadu sa venoval Róbert Bejda.

Reštaurácia prežila mečiarizmus i ekonomickú krízu, pandémiu už nie. Je na predaj

Majiteľka Lampárne chce, aby sa podnik zachoval. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. „Prežili sme mečiarizmus i ekonomickú krízu, nad naše sily bola až pandémia,“ priznáva majiteľka jednej z tradičných košických gastro prevádzok Martina Zubárová.

Známy podnik Lampáreň na košickej Hlavnej ulici prevádzkovali spolu s manželom 26 rokov.

Po nedávnej prerábke je však na predaj. „Naše rozhodnutie súvisí s pandémiou. V našom prípade to vypálilo najhoršie, ako mohlo. Pred jej začiatkom sme totiž investovali pomerne veľa peňazí do rekonštrukcie priestorov a aj do vybavenia, no už dva roky sú diskotéky prakticky zatvorené,“ uviedla majiteľka.

Michal Lendel sa pozrel aj na ďalšie košické podniky, ktoré sú v ponuke realitných kancelárií.

Túlavé psy prenasledujú deti aj cestou do školy. Po novele zákona majú obce problém

Obciam robí množstvo túlavých psov problémy. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. V obciach v okolí Košíc, kde sa nachádzajú osady, majú problém s túlavými psami. Ich počet neustále narastá a odchyt s prípadnou starostlivosťou by vyšiel na tisíce eur.

Na to samosprávy peniaze nemajú, výsledkom je, že tlupy psov napríklad sprevádzajú deti aj pri ceste do školy.

Novelou zákona o veterinárnej starostlivosti došlo k zmene chápania postavenia zvierat, ktoré sú vnímané ako živý tvor schopný vnímať vlastnými zmyslami.

Obce sa stávajú ich vlastníkmi, útulky sú plné a vlastné nemajú.

Ako vyzerá situácia s túlavými psami v obciach v okolí Košíc a aké možnosti vidia starostovia pri riešení problému, píše Kristán Sabo.

Lyžovanie na Kojšovskej holi začne od Gelnice. Investor pôjde ľahšou cestou

Lyžovačka na Kojšovskej holi v roku 2012. Okrem vleku od Zlatej Idky išla aj lomená poma. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

GELNICA. Veľký lyžiarsky projekt a vytvorenie ďalších športových aktivít aj mimo zimnej sezóny, ktorý má oživiť Kojšovskú hoľu na košickej a gelnickej strane, zrejme začne od druhej menovanej doliny.

Na sklonku vlaňajšieho roka spečatili gelnickí poslanci predaj mestských lesných pozemkov súkromnému investorovi. Ten prezentoval, že ak získa dotknuté parcely, pustí sa najprv do oživenia strediska od Gelnice.

Na jej strane sa má podľa zámeru realizovať menšia časť strediska, väčšina zjazdoviek by mala byť na strane Košíc.

Gelnickí poslanci odsúhlasili firme NOAD, s. r. o., so sídlom v Košiciach predaj vyše 182-tisíc metrov štvorcových lesných plôch za 60-tisíc eur. Dotknuté parcely sú súčasťou Perlovej doliny v oblasti Tokáreň.

Súčasťou týchto pozemkov je aj pôvodná zjazdovka a roky nevyužívaný lyžiarsky vlek.

Kedy si zalyžujeme a oddýchneme na oživenej Kojšovke, zisťovala Katarína Gécziová.

Nová lávka v Prešove bude stáť milión eur, most dva. Štát mestu nepomôže

Most na Škultétyho ulici v Prešove. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Na opravu mostov a lávok v Prešove sú potrebné milióny eur, ktoré mesto bude hradiť z vlastnej kasy. Len na rekonštrukciu mosta na Škultétyho ulici je potrebných viac ako dva milióny eur a takmer milión bude stáť asanácia a výstavba novej lávky pri Prešovskej univerzite.

Oproti predpokladanej hodnote zákazky je vysúťažená cena pri lávke nakoniec takmer o 50 percent vyššia.

Most nad železničnou traťou na Škultétyho ulici je jedným z tých, ktorý patrí v rámci dopravy v Prešove medzi objekty s najvyššou vyťaženosťou. Je v dezolátnom stave a problém sa dlhé roky odkladal.

V článku Michala Ivana nájdete aj vysvetlenie, prečo mestu nepomôže časť nákladov znášať štát či železnice.

V Hendrichovciach sa rozpadlo debnenie na betón, hlásia zranených

Dvaja z robotníkov zostali zavalení pod sutinami, dvaja dopadli mimo stavbu. (zdroj: FB/HaZZ)

HENDRICHOVCE. Na stavbe v obci Hendrichovce v okrese Prešov sa rozpadlo debnenie na betón.

Informovali o tom z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Dvaja robotníci zostali zavalení pod sutinami, dvaja dopadli mimo stavbu, uviedol HaZZ na sociálnej sieti.

"Na mieste sa nachádzali štyri osoby, všetky už sú vyslobodené," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Miroslava Knišová.

Dodala, že na mieste bolo viacero zranených, ktorí boli na mieste ošetrení rýchlou zdravotnou službou.

Viac informácií zisťoval Michal Ivan a Daniela Marcinová.

Reklamné pútače, kovové tyče, plastové obaly. Osadu Mašličkovo obkolesuje smetisko

Reklamné pútače zrejme slúžia ako ochrana pred dažďom a vetrom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Reklamné pútače propagujúce výživové doplnky, iné zase upozorňujú na zľavovú akciu v jednom z obchodných reťazcov. Nie sú však vyvesené na bilbordoch či na fasádach budov.

Nájsť ich možno na strechách prípadne stenách provizórnych príbytkov v lokalite Mašličkovo neďaleko Lunika IX. Zrejme slúžia ako ochrana pred dažďom a vetrom.

V osade i v jej okolí sú všade na zemi pohádzané odpadky rôzneho druhu, od plastových obalov, kuchynského riadu až po kovové tyče. Osada je na skok od privádzača na cestu do Šace a ťahu na Rožňavu. Šoférom jazdiacim okolo sa tak doslova naskytá pohľad na mesačnú krajinu.

Starosta Lunika IX Marcel Šaňa (Strana rómskej koalície) hovorí, že Mašličkovčania si zvyčajne poriadok v okolí svojich domčekov udržiavajú. Preto ostal prekvapený, keď sa dozvedel o neporiadku, ktorý nelegálnu osadu obklopuje.

Téme sa venovala Katarína Gécziová. Fotografie pripravila Judita Čermáková.

V stredajších novinách nájdete dva darčeky

(zdroj: )

Zajtra, 23.februára, nájdete v printovom vydaní Korzára darčeky. Plagát bronzových hokejistov z olympiády v Pekingu a výber piesní z albumu Story: Potlesk v stoji.

Ďalšie správy

Dopravná nehoda pri Spišskom Štvrtku. (zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)

Pri Spišskom Štvrtku sa stala vážna dopravná nehoda. O život prišiel chodec

Prešov rozširuje ponuku bývania. Odkúpilo 36 nájomných bytov. Podmienky ich získania definuje všeobecne záväzné nariadenie

Žilinka opäť použil paragraf 363 a zrušil časť obvinenia príbuznému exministra Žigu. Podnikateľ bol obvinený z podplácania

Nezastavili ho drogy ani zákaz šoférovať. Fajku s neznámou látku odovzdal dobrovoľne

Pozitivita testov pretrváva nad 50 percentami. Na východe je o 3 255 pozitívnych viac. Covid si pripísal ďalších 27 obetí

Šport

Juraj Slafkovský s bronzovou medailou na ZOH v Pekingu. (zdroj: TASR - Martin Baumann)

Je vidieť, že pred mikrofónom nestojí prvýkrát, hovorí Slafkovského pyšný otec

Vengloš? Viac ako brat. Aj on je legendou, v Bardejove má stále kanceláriu

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .