Príbeh jednej zúfalej obce, z ktorej polícia odišla, ale potrebujú ju nutne ako soľ

Hurá, hokejisti sú bronzoví a Ramsey sa usmial.

Deti z osady hádžu kamene, miestny si zamuroval okno. Obec žiada návrat polície

Polícia sa nakoniec do Veľkej Idy vráti. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vysoká kriminalita, ničenie majetku a neustále problémy s neprispôsobivými obyvateľmi z tamojších osád trápia obyvateľov Veľkej Idy v okrese Košice-okolie.

Polícia mala v obci obvodné oddelenie, no pred dvoma rokmi ho zrušila a presťahovala do asi päť kilometrov vzdialenej obce Komárovce.

Hoci sa proti zrušeniu obvodného oddelenia ozývali nespokojné hlasy aj zo strany obce, polícia tvrdila, že nová adresa nič nezmení.

Opak je však pravdou a obyvatelia Veľkej Idy majú bez neustálej prítomnosti policajtov problémy, ktoré podľa nich nie sú vždy rýchlo a adekvátne riešené.

Téme sa venoval Kristián Sabo.

Na vakcíne za takmer 400 eur po novom rodičia ušetria. Ženy vysoká cena odrádza

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Michaelina dcéra má v súčasnosti 12 rokov a je už dávno rozhodnutá, že ju dá zaočkovať proti ľudskému papilomavírusu, skrátene HPV, ktorý v 99 percentách prípadoch spôsobuje rakovinu krčka maternice.

„Moja mamina mala rakovinu krčka maternice a keď je možnosť sa tomu vyhnúť, prečo nie. Vakcína je dostupná už dlho, nie je to žiadna novinka, ale overená vec,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie Michaela.

Rakovina krčka maternice je druhá najčastejšia rakovina u žien na Slovensku do veku 45 rokov a ide o jediný druh rakoviny, na ktorý existuje očkovanie.

Denne je toto ochorenie na Slovensku v priemere diagnostikované približne dvom ženám a takmer 200 žien na ňu v roku 2020 zomrelo.

Aké zmeny nastali pri tomto očkovaní, zisťovala Lenka Haniková.

Matka zavraždila dcéru, potom lieky zapila alkoholom a dorezala sa

K tragédii došlo za týmito dverami. (zdroj: noviny.sk)

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Matka, ktorá začiatkom týždňa v Spišskej Novej Vsi zavraždila svoju 15-ročnú dcéru Bianku, bude stíhaná vo väzbe.

V nedeľu dopoludnia o tom rozhodol sudca Okresného súdu Košice I.

Okolnosti tohto úkonu i následné kroky sa však od iných prípadov líšia.

Obvinená Eva Dz. (38) sa ho osobne nezúčastnila a kým obvykle končia väzobne stíhané osoby v košickej väznici, tentoraz to bude inak.

O tom, čo sa dialo v súdnej sieni, informuje Róbert Bejda.

Čierny asfalt kvôli klíme nezosvetlia, dajú doň plast. Poslanec hovorí o eko nezmysle

Novo vyasfaltovaný chodník v Košiciach. Čierny. (zdroj: Elena Danková)

KOŠICE. Čo sa v Bardejove dá, v Košiciach ide len sťažka. Svetlejší asfalt je síce ekologickejší, avšak pre samosprávy príliš drahý. Teda, ak nečerpajú eurofondy.

Zatiaľ čo sa mestá pýšia opravenými fontánami, parkoviskami z polovegetačných tvárnic či zelenými strechami, systémové klimatické riešenia v podobe svetlejších komunikácií sú v nedohľadne.

Aj najnovšie cesty a chodníky, ktoré mesto Košice opravilo v blízkosti magistrátu, sú pokryté čiernym asfaltom.

Prečo je asfalt v Košiciach čierny a iný nebude? Pýtala sa Elena Danková.

Život sa s ňou nemaznal, o blízkych prišla mladá. Storočnej Anne neujde omša v rádiu

Storočná pani Anna Kováčová z Ľubiše. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ĽUBIŠA. Anna Kováčová z obce Ľubiša v Humenskom okrese oslávila v kruhu rodiny výnimočné jubileum 100 rokov.

„V krehkom útlom tele sídli silný duch. Mala ťažký život, ale všetko prekonala vďaka optimizmu, veľkej vnútornej sile, viere v Boha a nádeji, ktorú nikdy nestratila,“ takto predstavila svoju mama jej dcéra Ľudmila Kováčová.

Pani Anna ako osemročná ostala bez otca, ktorý odišiel do Kanady za prácou, v 28. rokoch prišla o mamu, v 48. rokoch o manžela. Chudoba ju donútila odísť na istý čas do služby do L

O úžasnej životnej sile krehkej ženy píše Jana Otriová.

Poznáte Kohal, Kosil, Kodur, Kosmalt, Konox? Zaspomínajte si na košické legendy

Nezameniteľný Kosmalt pôsobí v košickej architektúre najpravidelnejším dojmom, celá fasáda pozostáva výhradne z rovnakých balkónov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Minulosť si so sebou pomaly odnáša aj slovo „slobodáreň“.

Takéto nízkorozpočtové ubytovacie zariadenia pre ešte neženatých a nevydaté sa stavali blízko rodiacich sa tovární za socializmu.

V Košiciach vznikol budovaním železiarní i ďalších tovární významný dopyt po takýchto ubikáciách, keďže sem prichádzali pracovať stovky ich zamestnancov.

KODUR, KOHAL a KONOX sú ochranné známky ocele, ktoré začali vyrábať Východoslovenské železiarne v roku 1966.

Po stopách lacných robotníckych ubytovní sa vydal Milan Kolcun. Fotogalériou prispela Judita Čermáková.

Obrovský moment pre slovenský šport. Máme bronzovú olympijskú medailu!

Slovenskí hokejisti v sobotu získali historicky prvú medailu na ZOH. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji na ZOH 2022 v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy.

Pozrite si fotogalériu z toho, ako sa naši bronzoví chlapci tešili z víťazstva. Lietali pritom hokejky, prilby, rukavice a tréner Craig Ramsey sa usmieval.

Križan s Uramom opäť na ľade. Siahol po nich bývalý extraligista

Požiar nastal v piatok 18. februára dopoludnia doposiaľ z nezistených príčin na streche budovy. (zdroj: František Oravec)

Poľský šofér s dodávkou nacúval do sedemročného chlapca, ktorý zomrel

Predbežný účet za masívny požiar haly v Košiciach je vysoký

Covidové štatistiky rozšírilo ďalších takmer 18-tisíc ľudí

