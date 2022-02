Varíme s Korzárom: Normandský jablkový koláč

S tajnou ingredienciou ako od pravých Francúzov.

Normandský jablkový koláč

Potrebujeme na cesto: 85 g masla izbovej teploty, 50 g cukru, 1 vaječný žĺtok, 140 g múky, štipku soli

Na náplň: 4 stredne veľké jablká (asi 700 g), 2 veľké vajíčka, 100 g kryštálového cukru + ďalšie 2 lyžice na posypanie, 1 balenie vanilkového cukru, štipku soli, 250 ml šľahačkovej smotany (alebo na varenie), 2,5 lyžice calvadosu (jablkového vína)

Postup: Maslo si vymiešame s cukrom, no nešľaháme. Pridáme žĺtok a krátko zamiešame. Dávame pozor, aby sme to neprehnali, radšej mixér vypneme skôr a cesto domiesime rukou. Vyvaľkáme ho do kruhu, premiestnime do okrúhlej formy s priemerom 23 centimetrov na tart, rukami popritláčame na dno a okraje a dáme do chladničky alebo mrazničky, kým nebude pripravené na použitie.

Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Jablká ošúpeme, odstránime jadierka, nakrájame na osminky a poukladáme ich do kruhov na ešte surové cesto. Vymiešame si vajíčka s kryštálovým aj vanilkovým cukrom a štipkou soli, potom vmiešame smotanu a calvados. Tekutú zmes vylejeme na jablká, vrch ešte posypeme 2 lyžicami cukru a dáme piecť na 45 - 40 minút dozlatista.

