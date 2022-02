Varíme s Korzárom: Šišky plnené nutelou

Cez fašiangy táto dobrota nesmie chýbať.

Šišky plnené nutelou

Potrebujeme: 290 g hladkej múky, 30 g kryštálového cukru, 3 g instantného droždia, štipku soli, 120 g plnotučného mlieka, 1 zľahka prešľahané vajíčko, 60 g masla izbovej teploty, cca 150 g nutely, kryštálový cukor na obaľovanie

Postup: Všetky suroviny okrem masla zmiešame v miske a vypracujeme. Premiestnime na pracovnú dosku a vyhnetieme cesto, no nepridávame viac múky. Spravíme z neho hrubší kváder, na vrch dáme maslo, ktoré zapracujeme do cesta. Vformujeme ho následne do gule, položíme do vymastenej misky, prekryjeme fóliou a dáme na 20 minút kysnúť pri izbovej teplote. Potom premiestnime do chladničky a necháme ho tam aspoň 2 hodiny, prípadne celú noc.

Z papiera na pečenie nastriháme 8 - 10 štvorcov. Cesto preložíme na pracovnú dosku, pričom múku pridáme v čo najmenšom množstve. Rozdelíme ho na 70 porcií, každú sformujeme do pevnej guličky, ktoré ukladáme v dostatočných rozostupoch na nastrihaný papier, miere ich sploštíme a necháme kysnúť druhý raz. Medzitým si v hlbšej panvici s hrubým dnom zohrejeme olej a do misky nasypeme kryštálový cukor. Nakysnuté šišky postupne opražíme z oboch strán dozlatista, vyložíme na mriežu, aby prebytočný olej stiekol a obalíme v cukre. Keď budú úplne vychladnuté, urobíme do nich dierku a naplníme ju pomocou cukrárskeho vrecka nutelou.

Zdroj: cloudykitchen.com