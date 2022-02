Varíme s Korzárom: Vyprážané cibuľové kolieska

Obľúbená chuťovka.

Vyprážané cibuľové kolieska

Potrebujeme: 2 veľké cibule, 100 g hladkej múky, jedno vajíčko, štipku soli, 150 ml mlieka, lyžicu oleja

Postup: Cibuľu očistíme, nakrájame a opatrne oddelíme jednotlivé kúsky. Múku zmiešame so soľou, pridáme mlieko, žĺtok a olej. Vidličkou alebo metličkou vymiešame hladké cesto. Na záver doň vmiešame sneh z jedného bielka. Do hlbšej panvice nalejeme dostatočné množstvo oleja, necháme ho dobre rozohriať. Kolieska cibule obaľujeme v cestíčku a hneď ukladáme do oleja. Vyprážame z oboch strán dozlatista.

