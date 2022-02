Sedem autoškôl takmer prišlo o cvičisko. Najbližšie im núkali 12 kilometrov od Košíc

Kraj vyhlásil súťaž, čaká sa na výsledky.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Cvičisko pri gymnáziu prenajímali autoškolám cez telocvikára, teraz cez realitku

Spor sa týka tejto plochy. (zdroj: KSK)

KOŠICE. Problém s prenájmom plochy na cvičisko pre autoškoly pri Gymnáziu Alejová 1 rieši Košický samosprávny kraj ako vlastník tohto pozemku krátkodobými prenájmami cez realitnú kanceláriu.

Upozornil na to Košičan, ktorý tvrdí, že ide o neštandardný a netransparentný postup.

„Dva mesiace vykryli 10-dňové nájomné zmluvy, na ktoré nie je potrebné robiť súťaž. Plochu prenajíma košická realitka, nie Košický samosprávny kraj ako vlastník pozemku, za 180 eur pre každú autoškolu, ktorá tam cvičí. Podľa mňa ide o výhodný biznis na úkor košických autoškôl. Zarába sa bez transparentnej súťaže. Tá stále nebola vyhlásená a ja sa pýtam, v čom je problém, komu treba dohodiť kšeft?“ opisuje náš zdroj.

Pritom na problém s prenájmom tejto plochy pre autoškoly upozornil minulý rok Košický samosprávny kraj.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) tvrdil, že krajské gymnázium v minulosti zverilo časť pozemku patriaceho župe do užívania súkromnej spoločnosti.

Na problém sa bližšie pozrel Kristián Sabo.

Štrasburg mu priznal 20-tisícové odškodné, košický súd ho poslal za mreže

Roland D. na okresnom súde, ktorý rieši jeho obvinenie za jazdu v opitosti. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Košická i krajská polícia odhalia každý mesiac desiatky vodičov, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu. Niektorí vyviaznu len s pokutou, ale kto nafúka viac ako jedno promile, skončí v policajnej cele a potom na súde.

Vlani v apríli a máji tak dopadol aj Roland D. (37) z Moldavy nad Bodvou.

Ide o jedného z poltucta aktérov policajnej razie v moldavskej osade Budulovská z júna 2013, ktorí boli najprv obvinení z prečinov krivej výpovede alebo krivého obvinenia, no nakoniec boli vďaka verdiktu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu spod obvinenia oslobodení.

Slovenská republika musela preto Rolandovi vyplatiť 20-tisícové odškodné.

Začiatkom februára však prišiel Moldavčan na Okresný súd Košice-okolie ako obvinený z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Tvrdil, že je nemajetný a chcel prideliť advokáta.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Do podchodu na vynovenej prešovskej stanici stále zateká

Do podchodu stále zateká. Problémy sú aj s dokončením kolaudácie. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov stále nemá skolaudované všetky objekty predstaničného priestoru, ktorý pred vyše dvomi rokmi prešiel veľkou rekonštrukciou.

Radnica tvrdí, že viac urobiť nemohla a musí čakať na Železnice Slovenskej republiky. Okrem toho ešte nie je úplne doriešené ani zatekanie do podchodu. Potrebná je ďalšia investícia, ktorá by mala problém definitívne odstrániť.

Komplikovaná oprava zdevastovaného prešovského predstaničného priestoru sa začala ešte v roku 2018. Cena za práce bola zazmluvnená na 1,9 milióna eur, pričom väčšina bola hradená z európskych peňazí.

Na rozsiahlej stavbe po začatí prác našli viaceré skryté chyby. Konečná cena sa pre potrebné práce naviac vyšplhala na 2,4 milióna eur. Skolaudované boli všetky stavby s výnimkou podchodu.

Čo predchádzalo aktuálnemu stavu a čo sa s podchodom bude ďalej diať, zisťoval Michal Ivan.

Angels arénu konečne opravia. Ročné zdržanie vysvetľuje mesto požiadavkami pamiatkarov

Výraznou premenou prejde aj exteriér mestskej haly. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Magistrát ohlásil, že sa budúci týždeň začne s rekonštrukciou Angels arény. Národnej kultúrnej pamiatky sa ujme 25. februára vranovská spoločnosť Betpres, ktorá uspela v súťaži s ponukou na úrovni 2,6 milióna.

Predpokladaná hodnota zákazky bola o zhruba tretinu vyššia.

Do súťaže, ktorú rozbehlo mesto ešte začiatkom augusta, sa zapojilo deväť uchádzačov. Radnica pristúpila k podpisu zmluvy so stavebnou firmou v pondelok.

Mesto plánuje v rámci úprav pôvodné tribúny úplne zrušiť a vybudovať nové hľadisko s kapacitou 846 miest na sedenie.

Vzniknú aj nové šatne pre športovcov, rozhodcov, trénerov, sprchy a sociálne zariadenia a položí sa aj nová palubovka. Pribudnú aj nové priestory pre zamestnancov haly či sociálne zariadenia pre divákov.

Na aké obmedzenia sa musia Košičania pripraviť, kedy bude hala hotová a čo bude s basketbalovým tímom Young Angels Košice, pre ktorý bola hala domovským stánkom, píše Michal Lendel.

Pedagogička Jana Mihóková: Deti s Downovým syndrómom sú úžasné a láskyplné

Jana Mihóková. (zdroj: Jana Otriová)

Už trikrát ju nominovali na ocenenie osobnosť poradenských centier. Keď pred pätnástimi rokmi otvárala v Snine prvé a široko-ďaleko jediné súkromné špeciálne pedagogicko-psychologické poradenské centrum, poslanci sa čudovali, čo za exotické zariadenie v meste vzniká.

Dnes jej centrum spolupracuje so školami v štyroch okresoch, s „večnými deťmi“ s Downovým syndrómom, ale aj s rómskymi deťmi. Špeciálna pedagogička JANA MIHÓKOVÁ zo Sniny má „tretie oko“, ktoré deti vidia, keď si potrebuje získať ich dôveru. Nie je zástankyňou online terapie ani diagnostiky. Uprednostňuje osobný kontakt, vtedy si dieťa môže posadiť na kolená. Rozhovor so Sninčankou pripravila Jana Otriová.

V Slovenskom krase hibernujú desaťtisíce netopierov. Ich početnosť klesá

Hibernujúce netopiere v Slovenskom krase. (zdroj: Štefan Matis)

SLOVENSKÝ KRAS. Národný park Slovenský kras má prvenstvo vo výskyte netopierov nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe.

Zároveň je najrozsiahlejším krasovým územím Slovenska s viac ako 1 300 jaskyňami. Rozkladá sa na území okresov Košice-okolie, Rožňava a Gelnica.

Odborníci (chiropterológovia) zo Správy národného parku už rovných 30 rokov monitorujú výskyt zimujúcich netopierov v podzemných priestoroch územia.

Systematickým zimným sčítaním netopierov sledujú, ako sa ich počet každoročne mení. Prvým ročníkom takého sčítania bola zimná sezóna 1991/1992.

Ako sa menia počty netopierov a aké druhy žijú na Slovensku, si prečítate v texte Róberta Bejdu.

Vráťte nám Růžičku, prosia šéfa klubu Ľuptáka prešovskí hokejisti i kouč Bokroš

Tréner Ernest Bokroš (vpravo) a majiteľ klubu Róbert Ľupták. (zdroj: TASR)

PREŠOV. „Bedničková“ kauza prešovských hokejistov nemá konca. Český obranca HC Grotto Prešov David Růžička bol identifikovaný na fotke z policajného facebooku ako páchateľ krádeže v prešovskom hypermarkete.

Sám to označil za „klukovinu“ a trest za prehratú stávku z hokejovej kabíny. Růžička, ktorý podľa prezidenta prešovského klubu Róberta Ľuptáka zarábal mesačne 3 600 eur, bol z tímu po incidente exemplárne vyhodený.

Potrestaný bol aj ďalší hráč Prešova Ján Ťavoda. Aj jeho podobizeň sa ocitla na policajných fotografiách, keď muži zákona hľadali dvoch zlodejov z obchodu.

On to vysvetlil tak - a polícia to potvrdila - že Růžičku len náhodne sprevádzal. A kým jeho český spoluhráč „dělal bedničky“, on iba robil klasický nákup.

Nepomohlo, aj jeho z tímu suspendovali. Podľa našich informácií však nie „natvrdo“, ale bol len poslaný na hosťovanie. Teraz hráva za Humenné.

Na svojho spoluhráča sa hnevá za to, že ho do kauzy zatiahol ako spolupáchateľa.

Pokračovanie činu dvoch hokejistov sleduje Michal Frank.

Dvere košického bytu vypáčili, našli v ňom mŕtveho tridsiatnika

Ilustračné foto. (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. V byte na jedenástom poschodí domu na Amurskej ulici v Košiciach zasiahli počas víkendu policajti v spolupráci s hasičmi.

Hasičov si privolala polícia, ktorá sa nevedela do interiéru dostať, keďže dvere boli uzamknuté.

Vo vnútri sa mal nachádzať 31-ročný muž, ktorý nereagoval na žiadne pokusy o kontakt.

Neotváral ani po zvonení či búchaní na vchodové dvere. Ďalšie informácie zisťoval Kristián Sabo.

Spišský hrad, radnice aj ďalšie pamiatky na protest zhasnú

V utorok večer dominanta Košíc zhasne, košická radnica sa pridala k celoslovenskému protestu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na protest proti novému zákonu o výstavbe zhasne v utorok osvetlenie na mnohých pamiatkach.

Ide o reakciu na návrh, ktorý je aktuálne v parlamente a podľa ktorého sa majú z pamiatkových úradov stať stavebné.

Symbolický protest podporili správcovia hradov, vlastníci a správcovia pamiatok, mestá a obce, archeológovia, architekti, akademici a ďalšia odborná verejnosť.

„Ako gesto podpory v utorok 15. februára o 19.00 zhasneme svetlo alebo vyvesíme čiernu vlajku na ikonických pamiatkach, klenotoch na Zozname svetového dedičstva UNESCO a mnohých ďalších stavbách po celom Slovensku,“ uvádza pamiatkový úrad.

Potvrdené už je zhasnutie 24 slovenských pamiatok, z Košíc ide o Dóm sv. Alžbety a Historickú mestskú radnicu. Téme sa venovala Jana Ogurčáková.

Viac si prečítate tu:

Tatry budú ešte pod väčším tlakom developerov a investorov, varujú aktivisti

Koniec ochrany pamiatok? Vzďaľujeme sa vyspelej Európe, vravia odborníci

Zaľúbené páry sa na Valentína môžu zvečniť na Titanicu. Zakotvil v Humennom

Pre zaľúbencov. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Technické služby pripravili na sviatok Valentína pre zaľúbené páry v centre mesta hneď tri fotokútiky. Nešetrili srdcami v červenej farbe ani nápadmi.

Povyše dominanty námestia Fontány lásky „zakotvil“ Titanic. Humenčania i návštevníci mesta si na ňom môžu zhotoviť legendárny záber zaľúbených hlavných protagonistov s rozpaženými rukami.

Na mieste sa bola pozrieť Jana Otriová.

Ďalšie správy

Policajti zabavili túto zbraň. (zdroj: KR PZ PO)

Počas jazdy na diaľnici pištoľou mieril na ženu a deti v druhom aute. Policajti muža zadržali a obvinili

Na stopke nadal prednosť v jazde, v dvoch autách sa zranilo päť ľudí. Vranovská polícia obvinila muža z Považskej Bystrice

Opitý vodič s autom vletel do vodného kanála, ostal tam zakliesnený. V nemocnici mu zistili 1,2 promile

Dvaja horolezci uviazli v Červenej dolinke. Horskí záchranári boli v teréne aj v nedeľu večer

Väčšinu IC vlakov medzi Košicami a Bratislavou nebudú vypravovať. Stratili približne 40 percent pasažierov

Východ má vyše 2 500 nových prípadov. Pribudlo 10 obetí covidu

Šport

Ernest Bokroš. (zdroj: TASR)

Bokroš ponúkol svoju rezignáciu ako tréner, Ľupták ju však neprijal

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou