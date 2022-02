Pečieme s Korzárom: Valentínske cupcakes s krémom a višňami

Z lásky upečené, z lásky venované.

Valentínske cupcakes s krémom a višňami

Potrebujeme: 1 šálku (s objemom 250 ml) + 2 lyžice hladkej múky, 1/2 šálky kakaa, 1/2 lyžičky jedlej sódy, štipku soli, 3/4 šálky kryštálového cukru 1/4 š oleja, 1 vajíčko, vanilkovú arómu (alebo vanilkového cukru, ale treba ubrať z kryštálového) 2/3 šálky cmaru

Na krém: 2 lyžice kryštálového cukru, 110 g zmäknutého krémového syra (ako riccotta, philadelphia či mascarpone), vanilkovú arómu (alebo cukor), 1/2 šálky zaváraných višní

Na vrch: 3/4 š šľahačkovej smotany, 3 lyžice práškového cukru

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na mafiny vyložíme papierovými košíčkami. Zmiešame múku, kakao, jedlú sódu a soľ. Olej s cukrom vymiešame samostatne dohladka, potom zašľaháme vajíčko. Na striedačku postupne vmiešavame suchú zmes a cmar tak, aby sme začali aj končili suchou zmesou. Cestom naplníme košíčky do troch štvrtín, pečieme 18 - 20 minút a necháme úplne vychladnúť.

Medzitým si vyšľaháme krémový syr a cukor do hladkej a nadýchanej konzistencie. Smotanu taktiež šľaháme, kým nezačne tuhnúť, potom postupne zamiešavame cukor a šľaháme, až kým sa po vytiahnutí metličiek nevytvoria pevné špičky. Dve lyžice vmiešame ku krémovému syru, zvyšok šľahačky dáme do chladničky.

Z vychladnutých cupcakes odrežeme stred vrchu, ktorý si odložíme, a do cesta vydlabeme jamku. Zvyšky nebudeme potrebovať. Časť jamky naplníme krémom, na to položíme višňu a zakryjeme odloženým odrezaným vrchom. Šľahačku preložíme do cukrárskeho vrecka so špičkou a ozdobíme ňou vrch.

Zdroj: chocolatemoosey.com