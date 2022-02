Varíme s Korzárom: Kačacie stehná na víne a sušených slivkách

Potešte svoju polovičku luxusnou predvalentínskou večerou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kačacie stehná na víne sušených slivkách

Potrebujeme: 4 kačacie stehná, mleté čierne korenie, zopár pásikov slaniny alebo pancetty, vetvičky tymianu, 1 - 2 pásiky pomarančovej kôry, 1 stredne veľkú cibuľu, zopár celých klinčekov, strúčiky z celej cibuľky cesnaku (oddelené ale neošúpané), 2 - 3 bobkové listy, 15 - 20 sušených sliviek, fľašu červeného vína (napríklad Pinot Noir alebo Merlot)

Postup: Kačacie stehná rozdelíme na polovicu, utrieme dosucha, votrieme lyžičku soli a pokiaľ máme čas, necháme postáť v chladničke 1 - 3 dni. Poukladáme ich do rozohriateho liatinového hrnca v jednej vrstve kožou dole a snažíme sa s nimi nehýbať, kým koža nebude tmavohnedá. Potom ich otočíme a pečieme pár minút aj z druhej strany.

Mäso vyberieme a vypečený tuk odložíme na iné použitie. Do hrnca vlejeme fľašu červeného vína, vareškou uvoľníme z dna všetky hnedé kúsky, čo zostali, a vrátime doň stehná spolu so zvyškom surovín okrem sliviek. Tekutina by mala mäso zakrývať až do značky troch štvrtín, takže ak jej nie je dosť, pridáme vodu alebo vývar. Hrniec zakryjeme a vložíme na 2 - 3 hodiny do rúry rozohriatej na 150 - 165 stupňov.

Omáčka by počas celej doby pečenia mala len mierne bublať, nie vrieť. Ak vrie príliš teplotu znížime alebo rúru vypneme.

Počas pečenia mäso aspoň raz - dvakrát otočíme, pričom na posledných 30 minút strčíme dnu aj slivky. Hotové mäso by mal byť mäkké a ľahko sa oddeľovať od kosti.

Zdroj: davidlebovitz.com