Varíme s Korzárom: Vegánske marhuľové knedlíčky

Trošku iná klasika.

Vegánske marhuľové knedlíčky

Potrebujeme: dve balenia neochuteného tofu, 250 g polohrubej múky, dve lyžice cukru, lyžicu citrónovej šťavy, 100 ml rastlinného mlieka, marhuľový kompót/mrazené marhule

Postup: Tofu preložíme do mixéra, pridáme k nemu cukor, citrónovú šťavu a mlieko. Rozmixujeme na hladký krém. Spoľahlivo funguje aj tyčový mixér. Do tofu krému začneme zapracovávať po častiach múku. Finálna konzistencia by mala byť pevná, ale tvárna. Necháme chvíľu odpočívať v chlade. Z cesta odtŕhame kúsky, ktoré v ruke prepracujeme, do stredu vložíme marhuľu, ktorú zakryjeme cestom a v dlaniach vytvarujeme guľaté knedlíčky. Všetky naraz vložíme do vriacej osolenej vody, po vyplávaní varíme ešte päť minút. Hotové posypeme cukrom a opraženými orieškami.