Pečieme s Korzárom: Čokoládový hrnčekový koláč

Keď je chuť na niečo sladké.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čokoládový hrnčekový koláč

Potrebujeme: 1/4 šálky (š) múky, 1/4 š kryštálového cukru, 3 lyžice kakaa, štipku soli, 1/4 š mlieka, 1/4 š roztopeného masla, vanilkový cukor alebo arómu, 1/4 š čokoládových kúskov

Postup: V malej miske zmiešame múku, cukor, kakao a soľ. Pridáme mlieko, maslo a vanilkovú arómu. Nakoniec vmiešame čokoládové kúsky a cesto rozdelíme rovnomerne do dvoch hrnčekov vhodných aj do mikrovlnky. Ak sa nám ešte zvýšila čokoláda, posypeme ňou vrch hrnčekov a dáme obe spoločne do mikrovlnky na dve minúty, alebo kým sa neupečú. Pred podávaním necháme trocha vychladnúť.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com