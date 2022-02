Bonul bol na Ipeľskej v podnájme 18 rokov a chcel aj dlhšie. Vyhral, no napokon sa porúča

Verejná doprava v Prešove zdražie a zoštíhli sa.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Bonul vyhral súťaž košickej nemocnice. Namiesto zmluvy dostal výpoveď

Nevyužívané priestory košickej nemocnice, kde pôsobil Bonul. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Od roku 2002 sídlila košická pobočka známej súkromnej bezpečnostnej služby Bonul v štátnych objektoch na Ipeľskej ulici.

Nebytové priestory sa nachádzajú v technicko-hospodárskom areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, od ktorej si ich ako dočasne prebytočný majetok štátu firma dlhé roky prenajímala. Malo ísť o viac ako 1 400 metrov štvorcových skladových a administratívnych priestorov.

Téme sa podrobne venoval Michal Lendel.

Ceny za lístky v Prešove chcú zvýšiť, hovorí sa aj o škrtaní spojov

Mesto Prešov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) sa musí vysporiadať so zvyšujúcimi sa cenami za energie aj nedostatočným finančným krytím výkonov vo verejnom záujme.

Zvyšovať sa majú ceny cestovných lístkov, pravdepodobne sa pristúpi aj k zníženiu počtu spojov. Financovanie DPMP sa dostalo na pretras počas februárového zasadnutia zastupiteľstva v rámci diskusie o rozpočte mesta.

Sledoval ho a viac o téme informuje Michal Ivan.

Zamestnancom Chemka opäť meškajú výplaty. Podnik nahlásil hromadné prepúšťanie

Zamestnanci podniku Chemko sú opäť bez výplat. (zdroj: Jana Otriová)

STRÁŽSKE. Zamestnanci spoločnosti Chemko Slovakia sú opäť bez výplat. Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, v ohrození je všetkých 75 zamestnancov.

Vedenie spoločnosti sa podľa medializovaných informácií snaží fabriku predať. Ak by sa to nepodarilo, bola by to pre mesto katastrofa, hovorí primátor Strážskeho Vladimír Dunajčák (Smer-SD).

Podrobnosti zisťovala Jana Otriová.

Recidivista okradol dcéru sudkyne. Rozbil sklo na aute a vzal kabelku

René sa na krajskom súde dlho nezdržal. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Úloha obete sa v trestných činoch nevyhýba ani príbuzenstvu zamestnancov justície. Dôkazom je prípad, ktorý v januári uzavrel košický krajský súd.

Na lavicu obžalovaných sa posadil 36-ročný René B., ktorý mal dovtedy v registri trestov už 15 záznamov. Väčšinu za majetkovú trestnú činnosť. Ďalším v poradí bol rozsudok Okresného súdu Košice I, ktorým ho vlani v septembri poslal na osem mesiacov za mreže.

Notorický zlodej sa však odvolal s nádejou, že na krajskom súde uhrá miernejší trest. Verejného zasadnutia sa zúčastnil Róbert Bejda.

Najskôr do Košíc doniesli bedminton, potom rakety vymenili za florbalové hokejky

Florbal sa rýchlo stal obľúbeným športom mladých ľudí. (zdroj: Archív J.D.)

KOŠICE. Košičania boli na Slovensku priekopníkmi dvoch súťažných športov a hoci v nich mnohí nevideli úspešnú budúcnosť, podarilo sa to.

Začiatkom 60. rokov minulého storočia priviezli košickí vysokoškoláci z Prahy na východ bedminton. Hra s operenou loptičkou dnes už patrí medzi stabilné odvetvia letných olympiád a má veľmi málo spoločné s naším krátením si dlhej chvíle niekde na pláži či na lúke.

Tému spracoval Vladimír Mezencev.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Bukovci vypukol požiar, zhorel kedysi slávny hotel Hrabina

Na mieste zasahovali desiatky hasičov. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Hotel Hrabina, ktorý bol v minulosti známy tým, že sa v ňom zabávala smotánka, ľahol v noci z nedele na pondelok popolom.

Obrovské plamene, šľahajúce z priestorov viacerých aj priľahlých objektov rozsiahleho areálu, vytvorili obrovskú žiaru.

Zásah hasičov na mieste sledovali Kristián Sabo a Judita Čermáková.

Nájomca chcel v areáli zhorenej Hrabiny stavať domy, starostka hovorí o nátlaku

Starostka Bukovca vraví, že podali trestné oznámenie. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Požiar hotela Hrabina s veľkou pravdepodobnosťou nevypukol vplyvom technickej poruchy. Objekt bol odpojený od sietí, preto to vyzerá tak, že požiar niekto založil úmyselne.

Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že horela nielen hlavná budova hotela, ale aj objekt pri vstupe do areálu. Tam, podľa našich informácií, niekto nalial na koberec neznámu horľavinu.

Viac o zásahu hasičov zisťoval a po stopách ďalších súvislostí sa vydal Kristián Sabo.

Začal sa súd s prešovským poslancom Dupkalom. Mal zobrať úplatok

Poslanec Rudolf Dupkala mladší. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

PEZINOK, PREŠOV. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v pondelok začal proces s prešovským poslancom Rudolfom Dupkalom (nezávislý), ktorý je obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku.

Z tohto dôvodu sa nezúčastnil pondelkového rokovania zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Úplatok mal žiadať v apríli 2018 v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly.

Prípadu sa venoval Michal Frank.

Ďalšie správy

(zdroj: Ilustračné - SME/Marko Erd)

Obe testovania odhalili vyše 12 000 pozitívnych. Košický kraj je na chvoste rebríčka. Covidu podľahlo 15 pacientov.

Mladíka zrazilo auto na priechode pre chodcov, zraneniam podľahol. Tragická nehoda sa stala v Prešovskom okrese.

Sneh a vietor komplikujú dopravu pod Tatrami, v priekope skončil autobus. Meteorológovia vydali výstrahy.

O nás bez nás. Petičiari sa sťažujú na schválenie rozšírenia ošipárne v Spišských Vlachoch. O pomoc žiadajú Budaja i prezidentku.

Pašeráci prevážali cigarety cez ukrajinskú hranicu dronom. Jeden z balíkov sa zachytil na strome. Zadržali dvoch miestnych.

Recept

(zdroj: Pixabay/Waichi 2021)

Varíme s Korzárom: Syrovo-medová nátierka s orieškami. Lahodné raňajky pre krajšie začiatky dňa.



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .