Varíme s Korzárom: Denverské vajíčkové wrapy

Neskoré raňajky a skorý obed v jednom.

Denverské vajíčkové wrapy

Potrebujeme: 450 g zemiakových krokiet (mrazených), 1 lyžicu olivového oleja, 1 veľkú zelenú papriku, 1 veľkú žltú papriku, 1 stredne veľkú žltú cibuľu, 1/2 lyžičky soli, 1 lyžičku mletého čierneho korenia, 1 lyžičku údenej papriky, 12 vajec, 220 g šunky, 12 tortíl, 85 g postrúhaného syra

Postup: Papriky a cibuľu nakrájame najemno, šunku na kocky, vajíčka rozbijeme a rozšľaháme. V rozohriatej rúre upečieme krokety podľa návodu na obale. Na jeden wrap budeme potrebovať 4 krokety. Na oleji opečieme papriky domäkka. Pridáme cibuľu a taktiež restujeme domäkka, potom osolíme, okoreníme a dochutíme paprikou. Vmiešame rozšľahané vajíčka. Keď začnú tuhnúť, pridáme šunku a pokračujeme v miešaní, kým vajíčka nestuhnú úplne.

Tortily zabalíme do vlhkej kuchynskej utierky a dáme ich zohriať do mikrovlnky na 15 až 20 sekúnd, prípadne podľa návodu na obale. Pracujeme vždy s jednou naraz. Kým je teplá, naplníme ju asi dvoma tretinami šálky vajíčkovo-zeleninovej zmesi, na vrch položíme 4 krokety a posypeme lyžicou syra. Tortily zabalíme do wrapu tak, že jednu stranu placky preložíme cez náplň, pritiahneme bližšie k okraju a napevno obalíme. Preložíme aj bočné strany smerom k stredu a zrolujeme smerom od prvého zloženého okraja do konca.

Wrapy si vieme aj zamraziť, pred vložením do mrazničky ich zrolované zabalíme do kuchynskej utierky a alobalu. Pred opätovnou konzumáciou dáme dole alobal a zohrejeme v mikrovlnke, prípadne na panvici alebo grile pre extra chrumkavosť cesta.

Zdroj: therealfooddietitians.com