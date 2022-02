Varíme s Korzárom: Zapekané cestoviny s morčacím mäsom

Premeňte zvyšky z chladničky na chutnú večeru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zapekané cestoviny s morčacím mäsom

Potrebujeme: 1 lyžicu olivového oleja, 1 nahrubo posekaný pór, 1 šálku na plátky nakrájaných šampiňónov, 2 strúčiky cesnaku, 250 suchých krátkych cestovín ako kolienka či penne, 1 šálku morčacieho alebo kuracieho vývaru, 310 ml vody, 1 lyžičku soli, 1/2 lyžičky mletého čierneho korenia, 2 hrste špenátu, 450 g uvareného a nahrubo nakrájaného morčacieho mäsa, 250 ml šľahačkovej smotany, 1 šálku postrúhaného syra typu gruyère (tvrdý švajčiarsky syr), 1 šálku postrúhanej mozzarelly

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Vo väčšom hrnci alebo na panvici, ktorá môže ísť na sporák aj do rúry, zahrejeme olivový olej a opečieme na ňom pór a šampiňóny do zmäknutia. Potom k nim pridáme cesnak a po minúte aj cestoviny, vývar, vodu, soľ a čierne korenie. Všetko privedieme k varu a necháme variť asi 12 minút, kým cestoviny nebudú al dente. Ak by boli aj po 12 minútach stále tvrdé, prilejeme pol šálky vody, premiešame a necháme variť ešte zopár minút.

K takmer uvareným cestovinám prihodíme špenát spolu s morčacím mäsom, smotanou a dvoma tretinami z oboch syrov. Miešame, kým sa syr neroztopí. Potom vrch posypeme aj zvyškom, neprikryté vložíme do rúry a pečieme 15 až 20 minút dozlatista.

Zdroj: sugarsaltmagic.com