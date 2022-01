Pečieme s Korzárom: Perníková bábovka

Oslaďte si začiatok týždňa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Perníková bábovka

Potrebujeme: 180 g múky, 100 g zmäknutého masla, 90 g cukru, 2 vajíčka, 1 lyžičku prášku do pečiva, 160 ml mlieka, 120 g nasekanej tmavej čokolády, 2 lyžičky perníkového korenia, štipku soli

Postup: V horúcom mlieku necháme rozpustiť čokoládu a necháme trocha vychladnúť. Maslo, korenie, soľ a cukor vyšľaháme do peny. Po jednom následne do zmesi vmiešame vajíčka. Na záver pridáme múku zmiešanú práškom do pečiva spolu s čokoládovým mliekom. Dobre premiešame a cesto vylejeme do vymastenej formy. Pečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 30 minút. Upečený koláč vyberieme z formy, kým je ešte vlažný.

Zdroj: klaraslife.com