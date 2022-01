Pečieme s Korzárom: Jablkový mrežovník

Domáci koláč uprostred týždňa.

Jablkový mrežovník

Potrebujeme: 450 g polohrubej múky, 200 g tuku na pečenie, jeden prášok do pečiva, 150 g práškového cukru, dve vajíčka, dva balíčky škoricového cukru, kilo jabĺk

Postup: Jablká očistíme, odstránime jadrovník a nastrúhame na hrubom strúhadle. Nastrúhané jablká zmiešame so škoricovým cukrom a odložíme bokom. Múku zmiešame s práškom do pečiva, pridáme tuk, vajíčka a spracujeme cesto. Na pol hodinu ho odložíme do mrazničky. Vychladnuté cesto rozdelíme na dve polovice. Prvú polovicu rozvaľkáme do tvaru formy, v ktorej budeme piecť koláč. Cesto rozprestrieme do formy a naň rozložíme jablká, ktoré priebežne žmýkame od prebytočnej šťavy. Druhú polovicu cesta rozvaľkáme, narežeme pruhy a poukladáme ich na jablká do tvaru mriežky. Pečieme približne 40 minút na 180 stupňov Celzia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou