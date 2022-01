Mala dvakrát počítať, raz projektovať. Súd so statičkou budú sledovať i pozostalí

Mostná podpera nevydržala nápor betónu.

Nemeckú statičku budú za pád mosta v Iliašovciach súdiť na diaľku. Diaľničiari: Školácka chyba

Spadnutý most. Za zrútenie podpornej konštrukcie je podľa prokuratúry vinná nemecká statička. (zdroj: SITA)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prokuratúra v septembri 2020 ukončila vyšetrovanie pádu rozostavaného mosta v Iliašovciach v okrese Spišská Nová Ves. Tragédia sa stala v novembri roku 2012. Zomreli štyria zamestnanci stavebných spoločností, jedenásti sa zranili, z nich piati ťažko.

Obvineniu z prečinu všeobecného ohrozenia od novembra 2015 čelí diplomovaná statička z Nemecka Sabine H., ktorá naprojektovala statiku podpornej mostnej konštrukcie.

Keďže obžaloba aj s objemným spisovým materiálom bola podľa miestnej príslušnosti odstúpená Okresnému súdu Spišská Nová Ves, statička sa mala posadiť na lavicu obžalovaných v jednej z jeho súdnych siení.

Pandémia, opatrenia voči covidu aj ďalšie okolnosti však spôsobili, že pojednávanie bude mať celkom iný a na východe ešte neodskúšaný priebeh.

Súdu sa venoval Róbert Bejda.

Na dražbu mestského bytu čakajú roky. Je na lukratívnej adrese, no nemá sociálne zariadenie

Na Letnej ulici má mesto prakticky nevyužiteľný byt. Susedia sa ho roky neúspešne snažia odkúpiť. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V podkroví obytného domu na Letnej ulici v Košiciach vlastnilo mesto dva malé byty, prenajímalo ich. Na spoločnej chodbe mali vstup do spoločného sociálneho zariadenia.

Jeden z bytov sa však za predchádzajúceho vedenia mesta predal, no aj so sociálnym zariadením. Radnici tak ostal byt s podlahovou plochou 21 „štvorákov“ bez toalety či kúpeľne.

Napriek tomu sa ho záujemcom nepodarilo od mesta odkúpiť ani za dekádu. Od roku 2009 sa o to totiž snažia manželia Elekovci. Už pred troma rokmi vystúpila pani Eleková na mestskom zastupiteľstve počas Slova pre verejnosť.

Poslancom vysvetlila, že v minulosti mali ostatní obyvatelia bytového domu problémy s predošlými nájomcami mestských garsónok. Malo ísť o asociálov porušujúcich bytový poriadok, nelegálny odber elektriny riešila aj polícia.

O patáliách s bytom porozprávali manželia Jane Ogurčákovej.

Mladík šiel na krvné testy, po dvoch týždňoch zomrel. Úrad už uzavrel vyšetrovanie

Matúš Širotňak (reprofoto). (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV, UZOVCE. Mala to byť bežná kontrola v nemocnici. Matúš sa cítil unavene. Jeho mama mala obavy, lebo o ňom vedela, že je chudokrvný, tak ho pre istotu poslala na krvné testy. Zhruba o dva týždne nato zomrel

O prípade mladého fotografa Matúša Širotňaka z Uzoviec (okres Sabinov) sme písali pred necelými dvoma rokmi. Zomrel v prešovskej nemocnici 27. augusta 2020, dva týždne po tom, čo sa po zlých krvných testoch ocitol na lôžku.

Smútiaca matka Marianna Širotňáková nemohla uveriť tomu, čo sa stalo. Preto podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj trestné oznámenie na nemocnicu.

Prípad sa vyšetroval niekoľko mesiacov, jeho rozuzlenie prináša Michal Frank.

Podkrovia chrámov čistili od trusu netopierov. Vybrali si východ, ale nie pre povery a predsudky

Čistenie podkroví od netopierieho trusu v kostoloch a chrámoch je náročné. (zdroj: Jana Otriová)

HORNÝ ZEMPLÍN. Podkrovia piatich chrámov v Medzilaborskom a Sninskom okrese vyčistili od netopierieho trusu členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. V niektorých boli po prvýkrát.

Guáno, ako sa trus nazýva, poslúži miestnym ako kvalitné hnojivo do záhrad.

Vyčistenie podkroví chrámov v Zbudskej Belej, Ňagove, Čabinách, Kalinove a v Osadnom si ochranári zo Spoločnosti pre ochranu netopierov naplánovali v rámci cezhraničného projektu BAT4MAN. Dvojročný medzinárodný projekt sa koná súčasne v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine.

Jeho cieľom je nielen zmapovať stav reprodukčných kolónií najmä v sakrálnych stavbách v Prešovskom a Košickom kraji, ale aj vyčistiť priestory od netopierieho trusu, tzv. guána.

Odborníkov sledovala pri práci Jana Otriová.

Primátor Sabinova o nájomných bytoch: Nemáme tu bratislavské platy, podmienky spĺňajú aj mladí

V Sabinove majú do niekoľkých rokov vzniknúť ďalšie nájomné byty. (zdroj: Mesto Sabinov)

Východniari chcú byty vlastniť, nie ich len využívať, čím sa zadlžujú na dlhé roky. Potvrdili to prvé výsledky sčítania obyvateľov. Pomôcť by mohli nájomné byty, no na Slovensku ich výstavba prakticky neexistuje, v ich počte sme na chvoste Európy.

Vôľa primátorov púšťať sa do výstavby nájomných bytov vo väčších mestách nie je veľká napríklad pre problémy s pozemkami. V Košiciach za posledných desať rokov nepostavili ani jeden nájomný byt, v Prešove ich vzniklo 68.

Existujú však aj výnimky, ktorými by sa mohli inšpirovať iné mestá. Na východnom Slovensku je napríklad v Sabinove podľa slov primátora Michala Repaského (nezávislý) výstavba nájomných bytov tradíciou.

V súčasnosti je v meste s približne 12-tisíc obyvateľmi viac ako tristo týchto bytov a v nasledujúcich rokoch sú v pláne ďalšie desiatky. Repaský Lenke Hanikovej opísal, ako je možné, že majú v meste o byty rekordný počet záujemcov, že v nájomných bytoch bývajú prevažne mladé rodiny, aké sú doterajšie skúsenosti s nájomníkmi a čo robí s prípadnými neplatičmi.

Rómov vysťahovali pod zámienkou odvozu odpadu. Súd rozhodol v ich prospech

Búranie chatrčí. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Okresný súd Košice II rozhodol v prospech deviatich členov rómskej komunity.

Tých v roku 2012 ešte za čias primátorovania Richarda Rašiho (vtedy Smer, teraz Hlas) „pod zámienkou odvozu odpadu" vysťahoval mestský úrad z ich domovov v košickej mestskej časti Nižné Kapustníky.

Informoval o tom Jonathan Lee z Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC).

Obyvateľom po zbúraní domov podľa centra neponúkli žiadne náhradné ubytovanie a v dôsledku toho sa z nich stali bezdomovci. Niektorí z nich boli autobusmi prepravení do rôznych častí krajiny.

Súd v prvostupňovom rozsudku 21. januára rozhodol, že mesto Košice porušilo ľudskú dôstojnosť a právo na súkromie žalobcov a dopustilo sa nezákonnej diskriminácie na základe ich etnickej príslušnosti. Téme sa venovala Klaudia Jurkovičová.

V obci pri Košiciach zhorel bar a reštaurácia. Strecha sa prepadla za päť minút

Zásah hasičov v Turni nad Bodvou. (zdroj: HaZZ)

TURŇA NAD BODVOU. Rušnú noc zažili obyvatelia Turne nad Bodvou (okres Košice–okolie) a hasiči z Moldavy nad Bodvou.

V nedeľu po 22. hodine totiž v obci na Moldavskej ulici vypukol požiar rodinného domu, ktorý slúžil ako bar. Horieť začala strecha a už o niekoľko minút bolo možné plamene pozorovať z diaľky niekoľko sto metrov.

Hasiči mali čo robiť, keďže ohnivé peklo na streche postupne prechádzalo do interiéru. Navyše im prácu sťažoval tuhý mráz a primŕzajúca voda. Článok pripravil Kristián Sabo.

V košickom byte našli mŕtvu ženu, hasiči museli vyraziť dvere zvnútra

(zdroj: ilustračné - Google Maps)

KOŠICE. Nepríjemný pohľad sa v nedeľu podvečer naskytol pracovníkom záchranných zložiek na Zombovej ulici na Sídlisku KVP v Košiciach.

Zasahovali v byte na piatom poschodí obytného bloku.

Žena nereagovala na žiadne snahy o kontakt. Či už telefonické, alebo búchanie na dvere, prípadne zvonenie. Navyše bolo záchranárom povedané, že žena má covid-19. Viac informácií zisťoval Kristián Sabo.

Marcel Melicherčík (zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

