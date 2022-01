Pečieme s Korzárom: Cmarový chlieb

Najlepšie chutí, keď je urobený vlastnými rukami.

Cmarový chlieb

Potrebujeme: 1 balenie sušeného droždia, 2 lyžičky soli, 4 a 1/2 šálky chlebovej alebo hladkej múky, 1/4 šálky kryštálového cukru, 1 a 3/4 šálky plnotučného cmaru, 110 g masla

Postup: Rúru predhrejeme na 160 stupňov a vypneme. Zmiešame droždie, soľ a 2 šálky múky. Cukor, cmar a 6 lyžíc masla zohrievame, kým nebudú suroviny roztopené a zmes veľmi teplá. Odstavíme, prelejeme k suchým surovinám a vypracujeme cesto, pričom v procese prisypávame zvyšnú múku.

Ak používame kuchynský robot, mixujeme na nízkych otáčkach, kým sa všetko neprepojí. Potom ich zvýšime na stredné ,po dvoch minútach pridáme šálku múky a pokračujeme. Nakoniec postupne pridáme aj zvyšnú múku. Keď sa dobre vmieša, zvýšime otáčky na najvyššie a po troch minútach odstavíme. Cesto by malo byť pevné, elastické a hladké. Vyformujeme ho do gule, preložíme do vymastenej misky, otočíme ho, aby sa omastilo z každej strany, prikryjeme utierkou a položíme do teplej rúry. Necháme kysnúť hodinu, alebo kým nezdvojnásobí objem.

Po nakysnutí do neho udrieme, preložíme na pomúčenú dosku, prekrojíme na polovicu a prikryté necháme odpočívať ešte 10 minút. Potom bochníky vyvaľkáme do obdĺžnika, z kratšieho konca zrolujeme, okraj zatlačíme, konce zahneme a vložíme do formy na chlieb švom dole. Cesto prikryjeme utierkou, vložíme do teplej rúry a necháme hodinu kysnúť.

Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Na vrchu každého bochníka urobíme plytký zárez po celej dĺžke. Zvyšné maslo roztopíme, potrieme ním obe cestá a vložíme ich do rozohriatej rúry na asi 30 minút. Hotové chleby by mali byť zlatisté a trocha sa oddeľovať od strán. Po upečení ich ešte raz potrieme zvyšným maslom.

Zdroj: mycountrytable.com