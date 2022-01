Suchozemské krysy versus morskí vlci. Jedni snívajú o turistoch, druhí sa boja o biznis

Podnik pôjde ku dnu, myslí si súkromník.

Trnkove prístavy sú tunel, nezdravá konkurencia nás potopí, obáva sa požičovňa

Po kúpe dvoch zanedbaných kúpeľov presadil župan aj desať nových prístavov. Niektorí poslanci v tom vidia predvolebný ťah. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICKÝ KRAJ. Na štyroch vodných nádržiach má čoskoro vzniknúť desať prístavov. Na Ružíne, Zemplínskej šírave, Palcmanskej Maši a Bukovci majú podľa plánov Košického samosprávneho kraja vyrásť požičovne člnov a kajakov.

Detaily investície za viac ako milión eur nie sú jasné. Napríklad, kde by mohol nový prístav vzniknúť na obľúbenej Palcmanskej Maši v Slovenskom raji.

Jana Ogurčáková zisťovala, čo na nápad župana hovoria starostovia obcí či združenie Šíravania, ale aj súkromný prevádzkovateľ požičovne člnov. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Z prešovského divadelníka sa počas korony stal SBS-kár v sklade, kuriér i bájkar

Lukáš Maťufka ako hosť podcastu. (zdroj: Judita Čermáková)

PREŠOV, KOŠICE. Strážil sklad a spravil si kurz SBS-kára. Vyskúšal si aj prácu kuriéra v hektickom predvianočnom období. Aj takéto dopady má pandémia koronavírusu na ľudí z oblasti kultúry.

Prešovčan Lukáš Maťufka sa nesťažuje. Berie to ako fakt a stále je preňho prioritou kultúra.

V roku 2007 založil divadlo Portál, pričom z koníčka sa stalo rodinné živobytie. Aj keď počet stálych hercov pandémia „osekala“.

Divadlo sa stalo známym predstaveniami pre deti. V repertoári dodnes má tutovku - rozprávku Červená čiapočka.

V korzárskom podcaste s Michalom Frankom prezrádza, prečo táto rozprávka funguje vždy. Porozprával aj zážitky s detským publikom a odhalil i plány divadla na tento rok.

Fotografie zo zákulisia priniesla Judita Čermáková.

Tatranská atrakcia svieti. Povolenie netreba, je v zastavanom území, tvrdí úrad

Atrakcia svieti trikrát do týždňa. (zdroj: FB Chodník korunami stromov)

BACHLEDOVA DOLINA. Atrakciu v druhom stupni ochrany prírody na hranici medzi Tatranským a Pieninským národným parkom večer osvetľujú svetielka.

Uplynulú nedeľu sa ich na Chodníku korunami stromov a veži v Bachledovej doline rozžiarilo 55-tisíc. Svietiť majú trikrát do týždňa od šestnástej do dvadsiatej prvej hodiny do konca zimnej sezóny.

Okresný úrad tvrdí, že prevádzkovateľ povolenie na osvetlenie nepotrebuje. Ochranári hovoria o svetelnom smogu. Vysvietenú atrakciu si obhliadnu.

Prípadu sa viac venovala Jana Otriová.

Vodička cúvala s policajnou papučou na kolese. Museli prísť hasiči s brúskou

Ilustračné foto. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Vodička Škody Roomster z Košických Oľšian (okres Košice-okolie) v pondelok parkovala na Južnej triede v Košiciach.

Keď sa vrátila k autu, sadla za volant a zaradila spiatočku.

Nevšimla si však, že predtým porušila predpisy a počas jej neprítomnosti na parkovisku úradovali mestskí policajti.

Tí na koleso jej auta nasadili blokovacie zariadenie, takzvanú papuču.

Bežný deň v Košiciach priniesol pre hasičov kuriózny prípad. Vo svojom článku ho priblíži Kristián Sabo.

Pred 77 rokmi oslobodil Košice, po sovietskom generálovi pomenovali park i ulicu

Pocta generálovi Petrovovi v košickom Mestskom parku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Je to 77 rokov, čo sa Nemcami obsadené Košice dočkali oslobodenia.

Boje o mesto sa plnou silou rozpútali 17. januára 1945 a po nevydarenej snahe dobyť mesto od juhozápadu sovietske vojská zaútočili od Sene a Moldavy na Bodvou.

Keďže sa v ten deň do večera nepodarilo Košice dobyť, pohla sa nasledujúci deň sovietska armáda, aby sa ráno 19. januára ocitla na východnom brehu Torysy. O 13.00 napokon vošla do mesta, čo sa už odohralo bez boja.

Veliteľom 4. ukrajinského frontu, ktorý oslobodil aj Košice, bol sovietsky generál Ivan Jefimovič Petrov (1896-1958).

S týmto vynikajúcim psychológom a stratégom, známym svojou udatnosťou, vás zoznámi Milan Kolcun. Fotografiami košického pamätníka a parku prispela Judita Čermáková.

Prvorodička zavraždila novorodenca. Ak dostanem 25 rokov, zabijem sa, varovala

Alžbeta na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Páchatelia, ktorým za vážny trestný čin hrozí veľmi prísny trest, zvyknú mať emotívne silné záverečné reči. Neraz povedia, že si v prípade uloženia dlhého trestu odňatia slobody siahnu na život.

Inak to nebolo ani v prípade, ktorým sa niekoľko mesiacov zaoberal Okresný súd Košice II. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy novorodenca v ňom čelí 20-ročná Alžbeta K. z Lunika IX.

V prípade uznania viny jej hrozí až 25 rokov alebo doživotie. A to bol dôvod, prečo minulý týždeň v záverečnej reči povedala, že sa po takom treste zabije. V utorok ráno senát vyniesol rozsudok.

Podrobnosti zo súdu i jeho výsledok vám priniesol Róbert Bejda.

