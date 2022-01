Pečieme s Korzárom: Orieškové gombíky s čokoládou

Stačí pár ingrediencií.

Orieškové gombíky s čokoládou

Potrebujeme: 2 bielky, 100 g cukru krupice, 200 g mletých orechov, 200 g kvalitnej čokolády, 100 g smotany na šľahanie

Postup: Do hrnca nalejeme vodu, na hrniec postavíme kovovú alebo sklenenú misku a presunieme na sporák. V takto pripravenom vodnom kúpeli vyšľaháme bielky s cukrom do zhustnutia. Na záver už len ručne vmiešame mleté orechy. Cesto premiestnime do vrecúška a na plech vyložený papierom na pečenie striekame malé kolieska. Sušíme v rúre vyhriatej na 150 stupňov Celzia, kým nemajú pevnú kôrku. Kým chladnú pripravíme si čokoládový krém na zlepovanie. V hrnci zohrejeme smotanu, tesne pod bod varu. Čokoládu nalámeme na menšie kúsky, vložíme do sklenenej misky a prelejeme ju horúcou smotanou. Zmes necháme približne 10 minút postáť, až potom ju dôkladne premiešame do hladkého krému. Necháme vychladnúť a plnkou spájame vždy dva orechové gombíky.

