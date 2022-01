Pečieme s Korzárom: Banánový chlieb

Na sladký začiatok týždňa.

Banánový chlieb

Potrebujeme: 95 g najemno pomletých ovsených vločiek, 150 g celozrnnej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, 1 lyžičku jedlej sódy, štipku soli, 1 lyžicu mletej škorice, približne 4 popučené stredne veľké banány (380 g), 2 veľké vajíčka, 113 g jablkového pyré, 67 g kryštálového cukru, 30 ml kokosového oleja

Na vrch: 50 g kryštálového cukru, 2 lyžičky mletej škorice

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a formu na chlieb vymastíme. V malej miske zmiešame 50 g cukru a 2 lyžičky škorice, dve lyžice zo zmesi odoberieme do plechu a obsypeme ho. Ovsené vločky rozmixované na múku zmiešame s celozrnnou múkou, práškom do pečiva, jedlou sódou, soľou a škoricou. V samostatnej miske popučíme banány, pridáme vajíčka a pyré a dobre zamiešame. Prisypeme kryštálový cukor a kokosový olej a opäť zamiešame. Pridáme aj suché suroviny a vypracujeme cesto, ktoré vylejeme do pripravenej formy. Vrch posypeme zvyškom škoricového cukru a dáme piecť na 50 - 60 minút, kým nebude zapichnuté špáradlo čisté. Pred vybratím z formy necháme 10 minút chladnúť

Zdroj: twosugarbugs.com