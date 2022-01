Stromy rástli 80 rokov v meste, konečne sa dostali do lesa. Spílené, orezané

Stali sa z nich umelecké diela.

Topole zo Slaneckej mení rezbár na lavičky. Bol najvyšší čas ich spíliť, vraví. Má možno viac diel ako Mathé a Löffler

Z dreva zo Slaneckej cesty vyrezáva Dávid Máriássy aj lavičky. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Stretli sme sa v decembri. Do oficiálneho začiatku zimy ešte nejaký ten deň chýbal, ale počasie, ktoré v to ráno bolo vonku, spadalo do kategórie „radšej nikam nechodiť“. Tak sme si ešte pre istotu chceli ráno overiť, či náš rozhovor platí.

Bez mihnutia oka skonštatoval, že kým vonku nie je kataklizma, čo podľa neho nebola, stretneme sa v lese, kde svoje diela vyrezáva. V meste lialo a fúkalo, teplota sa pohybovala len málo nad nulou, za Čermeľom už bolo všetko biele, teplota klesala a z neba padal viac dážď ako sneh.

Ruky krehli na počkanie, ale košický rezbár Dávid Máriássy už s motorovou pílou opracovával mohutný kmeň. Žiadna vykurovaná hala, len jedna plachta nad hlavou. Rezbár práve pracoval na topoli zo Slaneckej cesty, vznikla z neho lavička s jazvečou rodinkou, ktorá je už umiestnená vo Furčianskom lesoparku.

Koľko už urobil lavičiek a obrovských vstupných brán, na počkanie povedať nevie, ale smeje sa, že svojich diel má vo verejnom priestore hádam aj viac ako slávni košickí umelci Mathé a Löffler dohromady. Najviac sa vraj vybúril na bráne v zoo.

Prečítajte si zaujímavý rozhovor Moniky Almášiovej so šikovným rezbárom.

Chodník korunami stromov rozžiari 55-tisíc svetielok, ochranári protestujú. Povolenie v druhom stupni ochrany chýba

Chodník korunami stromov by mal byť osvetlený. (zdroj: FB Chodník korunami stromov)

BACHLEDOVA DOLINA. Chodník korunami stromov v Bachledovej doline by už túto nedeľu malo osvetliť 55-tisíc svetielok.

Prevádzkovateľ však o povolenie na takúto aktivitu na území v druhom stupni ochrany nežiadal, informovali aktuality.sk.

Ochranári hovoria o svetelnom smogu a prípade pre inšpekciu, píše Jana Otriová.

Mestské časti dostanú rekordnú sumu. Žiadny Polačekov zázrak, reaguje Lörinc. Ako minú 18 miliónov vo volebnom roku?

Starosta KVP Ladislav Lörinc a primátor Košíc Jaroslav Polaček. (zdroj: mesto Košice)

KOŠICE. V závere minulého roka schválilo košické mestské zastupiteľstvo rozpočet na tento rok vo výške viac ako 265 miliónov eur.

Mestské časti si z tohto „koláča“ ukroja najväčšiu porciu, aká sa za posledné roky delila. Celková suma pre mestské časti predstavuje vyše 18 miliónov eur.

Ako sú spokojné s rekordným balíkom peňazí a do čoho v poslednom roku funkčného obdobia pred jesennými komunálnymi voľbami peniaze investujú Pýtali sme sa veľkých mestských častí.

Odpovede starostov ponúka Anna Novotná.

Prešovský svetobežník prehovoril bratislavskú sekretárku a stvoril košické dielo. Emigroval, žil v Paríži aj na Madagaskare

Vladimír Ossif pred svojím dielom v roku 2019. (zdroj: archív M. K.)

KOŠICE. Hádam ťažko nájdeme väčšieho slovenského svetobežníka a umelca v jednej osobe, ako je Vladimír Ossif (1954).

Tento rodený Prešovčan vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, no aj keď sa prakticky celý život venuje maľovaniu, počas vojenčiny navrhol aj jednu-jedinú sochu.

A práve tá je v Košiciach, konkrétnejšie Nad jazerom, ešte presnejšie pred vchodom do košickej teplárne.

Viac sa dozviete v potulke Milana Kolcuna.

Zbadal, že susedova žena sa chce obesiť, vbehol k nim, dostal však vynadané. Dobové články zo storočných novín

Staré Košice z vtáčej perspektívy. (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Nevieme, kto bol tak dobre informovaný a rozhlásil po českých časopisoch správu, že v Košiciach je veľmi lacno, ba dokonca, že tu žijú šťastní Košičania! A že je tu o 20 procent lacnejšie ako v Prahe! Skutočnosť je však úplne iná...

O mizernú prácu v košickej tabakovej továrni za 140 korún sa ženy takmer pobili. Prihlásili sa stovky, zobrať však mohli len šesťdesiat...

Prečítajte si sedem storočných článkov, ktoré pre vás spracoval Tomáš Ondrejšík.

Na šelmy v Poloninách nastražia fotopasce. Turistov sledovať nechceme, sľubujú. Zaujíma ich vlk, medveď, rys i mačka

Miroslav Buraľ ukazuje fotopasce na monitorovanie veľkých šeliem v Národnom parku Poloniny. (zdroj: Jana Otriová)

STAKČÍN. Koľko vlkov, medveďov, rysov a divých mačiek žije v Poloninách, má zistiť monitoring veľkých šeliem. Iniciátorom projektu je nemecká Frankfurtská zoologická spoločnosť. Potrvá dva roky.

„Sú to naši partneri. Chcú pomôcť správe národného parku nielen finančne, ale aj svojimi skúsenosťami, keďže monitoring je medzinárodný a robia ho v Karpatoch v Poľsku, v Bielorusku, na Ukrajine a tiež v Rumunsku,“ hovorí Zuzana Burdová, projektová manažérka neziskovej organizácie Aevis so sídlom v Snine.

Výskumu veľkých šeliem v Karpatoch sa venuje Adam Smith, vedec z Frankfurtskej zoologickej spoločnosti, ktorý pracuje na dizertačnej práci na Freiburskej univerzite v Nemecku.

Viac zistila Jana Otriová.

Ospravedlňujem sa, bol som majster sveta, spomína kráľ funky a legendárny dídžej. Známy košický dôchodca ďakuje Matovičovi

Všade, kam som šiel, som povedal, že som Tibor Apa Egry z Košíc. Som Košičan a som na to hrdý. Aj toto povedal v podcastovom štúdiu Korzára známy Košičan. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Medzi poberateľov dôchodku sa pred časom zaradil aj energický Tibor „Apa“ Egry. Legendárny košický diskdžokej začal hrať po kluboch v osemdesiatych rokoch minulého storočia a pri hudbe zotrval dodnes.

Aj keď ho mnohí lákali opustiť metropolu východu, ostal jej verný. Na východné Slovensko doniesol mnoho hudobných hviezd. Bol to pre neho splnený sen, pretože ich plagáty si kedysi vešal v detskej izbe.

Keďže kultúra patrí k jeho životu a pohybuje sa v nej, tak ako celú kultúrnu sféru, aj jeho výrazne zasiahol koronavírus. Pandémia nás prefackala, hovorí a kritizuje, že štát zlyhal v komunikácii o očkovaní.

Je presvedčený, že najhoršia je nečinnosť a ak chce spoločnosť zase normálne fungovať, musí pre to niečo spraviť. Ak si niekto vybral svoju vlastnú cestu, je to podľa neho v poriadku a nikoho by na iné ani nepresviedčal. On sa rozhodol pre inú cestu. Preto je aj trikrát zaočkovaný.

Aké méty si stanovil do ďalšieho obdobia, ako si upratuje svoj rozsiahly hudobný archív a prečo sa v najbližšom období vyberie hneď do dvoch košických kostolov?

Dozviete sa v novom podcaste Korzára, ktorý nahrala Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Ilustračné. (zdroj: ATE)

Ukrajinka neprežila vyše tristometrový pád v Malej Studenej doline

V Tatrách spadol 75-ročný turista, zrejme si zlomil krčok stehennej kosti

Mimoriadne uzavrú diaľničný tunel Bôrik pre servisné práce

Knechtová o roku 2021: Mala som veľa problémov, ešteže som nepadla do depresie

Šéf divadla Šoth reaguje na hlasy proti umelcom, čo robili, keď nemohli hrať

Prešovský kraj i okres majú horšie čísla ako košické, na covid zomrelo 64 ľudí

Šport

Incident po zápase Michalovce - Spišská Nová Ves. (zdroj: TASR)

Fraška v extralige. Po zápase sa bili hráči aj usporiadatelia, zasahovala polícia

Nastupuje obrovský tlak. Teraz sa pre nás začína turnaj, vraví Lipták

Historicky prvá výhra Slovákov . V dôležitom zápase si poradili s Litvou

Recept na dnes

