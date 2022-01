Varíme s Korzárom: Marinovaný losos so šalátom a tzatziki

Luxusný obed plný výborných chutí.

Marinovaný losos so šalátom a tzatziki

Potrebujeme: 4 filety lososa, 1,5 šálky (š) uvarenej ryže (najlepšie hnedej), prípadne kuskusu, quinoi alebo karfiolovej ryže, 4 š na plátky pokrájanej uhorky, 1 š rozpoltených cherry paradajok, 0,5 š pokrájanej cibule, plechovku ciceru, 0,3 rozpoltených olív, 0,5 š feta syra, 1 na kocky alebo plátky pokrájané avokádo

Na marinádu: 0,5 š extra panenského olivového oleja, 1 odšťavený citrón, 2 lyžice čerstvého oregana (alebo 2 lyžičky sušeného, 2 lyžice čerstvého kôpru (alebo 2 lyžičky sušeného), 2 nadrobno pokrájané strúčiky cesnaku, 1 lyžičku medu, štipku soli, štipku čierneho korenia

Na tzatziki: 0,5 š postrúhanej uhorky, vyžmýkanej od prebytočnej vody, 0,5 š bieleho gréckeho jogurtu, 1,5 lyžice citrónovej šťavy, 1 lyžicu olivového oleja, 1 lyžicu čerstvého alebo 1 lyžičku sušeného kôpru, 2 nadrobno pokrájané strúčiky cesnaku, štipku soli, štipku čierneho korenia

Postup: Rúru predhrejeme na 220 stupňov Celzia. Všetky suroviny na marinádu zmiešame a polovicou z nej polejeme filety. Necháme 15 minút odpočívať a medzitým si umyjeme a pripravíme zeleninu. Namarinovaného lososa položíme kožou dole na plech vyložený papierom na pečenie a vložíme na 9 - 12 minút do rúry, alebo kým nie je dobre prepečený. Vyberieme a necháme krátko odpočívať.

V šalátovej mise zmiešame paradajky, uhorky, cibuľu a cícer so zvyškom marinády a dáme bokom. Suroviny na tzatziki tiež zmiešame spolu. Do misy dáme šalát, na to časť namarinovanej zeleniny, pridáme quinou, lososa, ktorého môžeme stiahnuť z kože, a na vrch lyžicu tzatziki, rozmrvený feta syr, olivy a avokádo.

Zdroj: therealfooddietitians.com