Pečieme s Korzárom: Čokoládová granola

Ani pri zdravšej strave sa netreba vzdať sladkých dobrôt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čokoládová granola

Potrebujeme: 0,5 šálky (š) roztopeného kokosového alebo olivového oleja, 0,5 š javorového sirupu alebo medu, 3,5 š ovsených vločiek, 0,5 š kakaa, 1 š plátkov mandlí, 0,25 š hnedého cukru, 1 lyžičku morskej soli, 0,5 š sušených hrozienok alebo iného sušeného ovocia, 0,75 š posekanej horkej čokolády, alebo zmesi horkej a mliečnej

Postu: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Olej, sirup a kakao vymiešame dohladka. Pridáme vločky, mandle, cukor a soľ a vareškou miešame, kým sa suché suroviny dobre neobalia. Zmes rovnomerne rozprestrieme na plech a dáme piecť na 15 minút. Potom plech vyberieme, všetko dobre premiešame a opäť vložíme do rúry na 15 minút. Zasa plech vytiahneme, tentoraz do granoly primiešame aj hrozienka a dáme dopiecť na 10 minút. Odoberieme z nej trocha na tanier a skúsime, či je po vychladení dosť chrumkavá. Ak nie je, premiešame a vložíme ešte raz na 5 -10 minút do rúry. Na záver zmes ešte zahorúca posypeme kúskami čokolády, necháme ich 5 minút povoliť a zamiešame. Úplne vychladenú granolu skladujeme v suchu vo vzduchotesnej nádobe

Zdroj: sugarsaltandmagic.com