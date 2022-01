Chceli byť transparentní, no pred dohodou si nepreverili ceny. Mesto už firmu nechce

Dostavba KFA odrazu zdražela o milión.

Nová súťaž ešte viac predraží košický štadión, tvrdí firma, ktorej ho berú

Alexander Gyurkovics (v oranžovej veste) na slávnostnom začatí výstavby Košickej futbalovej arény na jeseň 2018 s vtedajším zastupujúcim primátorom Martinom Petruškom a poslancom Jánom Jakubovom (vtedy obaja Smer). (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Koncom decembra ohlásilo vedenie mesta, že dostavbu druhej a tretej etapy Košickej futbalovej arény (KFA) už nebude robiť pôvodný zhotoviteľ prvej etapy, ale idú hľadať nového dodávateľa stavebných prác. Radnica odhadla, že súťaž rozbehne v prvej polovici roka 2022.

Rozhodnutie samosprávy Košíc prišlo po zhruba miliónovom zdražení dostavby KFA, s ktorým prišiel zhotoviteľ prvej etapy štadióna. Ním je konzorcium firiem AVA-stav Galanta a OHL ŽS Slovakia, ktoré vzišlo z obstarávania ešte v roku 2017.

Firma AVA-stav považuje rozhodnutie rozbehnúť novú súťaž za nespravodlivé. Ako situáciu vidí jej majiteľ a čo na to vraví viceprimátor a predseda predstavenstva KFA, a. s., Marcel Gibóda, sa pýtal Michal Lendel.

Poliaci v Tatrách padali 300 metrov, urobili zlé rozhodnutia, hovorí záchranár

Záchranári pátrali po poľských turistoch od piatka, našli ich v nedeľu. (zdroj: FB/Horská záchranná služba)

VYSOKÉ TATRY. Horská záchranná služba našla po takmer celovíkendovom pátraní po trojici nezvestných Poliakov pod Kotlovým štítom všetkých mŕtvych.

Pôvodne vyrazili z Poľska do Tatier štyria, no jeden zo skupiny pokračoval do Sedla pod Ostrvou. S kamarátmi sa mal stretnúť v piatok večer pri aute, ktoré bolo zaparkované v Tatranskej Polianke. Nedorazili, a tak zalarmoval záchranárov.

Náčelník Horskej záchrannej služby Miroslav Živčák opisuje, že po výrazných otepleniach, aké boli posledné dni, a po následnom ochladení bez zrážok mávajú záchranári nápory zásahov v teréne.

V rozhovore s Lenkou Hanikovou tiež uviedol, aké pochybenia vidí v prípade zosnulých Poliakov a detailne opísal celú záchrannú akciu.

Doležal chce stavať obchvat Košíc aj za cenu vracania eurofondov: Oplatí sa to

Minister upozornil, že ak ÚVO zruší súťaž, Košice nebudú mať obchvat najbližších šesť rokov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

BRATISLAVA, KOŠICE. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) považuje začatie výstavby juhovýchodného košického obchvatu R2 Šaca - Košické Oľšany za výhodnejšie ako opakovanie súťaže na výber zhotoviteľa.

A to aj napriek hrozbe, že Slovensko bude musieť vrátiť veľkú časť z vyše 130 miliónov eur z eurofondov, ktoré sú určené na tento projekt.

Doležal to povedal v pondelok podvečer, keď reagoval na vystúpenie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka, ktorý kritizoval spochybňovanie odbornosti svojho úradu zo strany ministra.

Reakciu ministra, ako aj názor politológa priniesol Michal Lendel. Fotografie vyhotovila Judita Čermáková.

Pobili sa, kričal, že všetkých podpáli, a potom horelo. Všetko mu nedokázali

Po konflikte medzi bezdomovcami zhorel sklad papiera. (zdroj: Hasiči Košice)

KOŠICE. Koncom minuloročných letných prázdnin vypukol na Palackého ulici požiar. V skoré augustové ráno horela budova skladu papiera Stará pracháreň. Už počas hasenia vzniklo podozrenie na jej úmyselné podpálenie. Na svedomí ho mal mať jeden z bezdomovcov, ktorí obývali neďaleký objekt.

Vyšetrovanie síce podpaľačstvo zatiaľ nepreukázalo, no iný trestný čin áno. Pár hodín pred požiarom totiž jeden z bezdomovcov, Slavomír Š (42), napadol dvoch ďalších a jeho konanie neostalo bez následkov.

Zvyšok partie je presvedčený, že oheň zapálil práve Slavomír. Celému incidentu totiž predchádzal nepekný konflikt, pri ktorom padli i vyhrážky smrťou. Viac prezradil Róbert Bejda vo svojom článku.

Peter Bič prepadol čaru karavanu, v dcére má skvelú parťáčku na výlety

Všetko je len o tom, ako si to človek nastaví v hlave, tvrdí hudobník. (zdroj: FB/Peter Bič)

Spevák a hudobník Peter Bič stihol minulý rok spolu s kapelou vydať nový album, získať cenu za najhranejšiu pesničku, odohrať turné, spolupracovať s folkloristom Štefanom Štecom i spoznať krásy Slovenska.

Hudba je pre neho predovšetkým koníčkom a východiskom zo stresových situácií.

Podľa jeho slov ľudia majú stále radi slovenskú hudbu a atmosféru živých koncertov, ktorú nedokáže nič nahradiť.

Veronika Michalčíková sa s ním rozprávala o tom, ako prežil spolu s kapelou covidový rok 2021 a ako sa mu spolupracovalo so Štefanom Štecom. Prezradil i to, prečo sa najnovší album volá Hlava a čo je pre neho ventilom pri strese a obavách.

Bývalý hokejista a viceprimátor Prešova René Pucher je vinný z korupcie

René Pucher na súde. (zdroj: Ilustračné foto - TASR)

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalý hokejista a niekdajší viceprimátor Prešova René Pucher je vinný z prijímania úplatku za intervenciu pri rekonštrukcii Základnej školy Májové námestie v Prešove.

V pondelok o tom rozhodol samosudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.

Pucherovi vymeral podmienečný trojročný trest odňatia slobody, ako aj peňažný trest vo výške 10 000 eur i päťročný zákaz výkonu verejnej funkcie. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Vyjadrenie bývalého viceprimátora Prešova Reného Puchera, ako aj zhrnutie prípadu, priniesli Jaroslav Vrábeľ a Michal Frank.

Arogantné, nepravdivé, reaguje šéf ÚVO na útok Doležala pre obchvat Košíc

Miroslav Hlivák. (zdroj: TASR)

BRATISLAVA, KOŠICE. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák reagoval v pondelok na tlačovej konferencii na kritiku od ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina).

Jej dôvodom bol fakt, že Hlivákov úrad v decembri zrušil súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti na zhotoviteľa výstavby obchvatu Košíc - rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Doležal na margo tohto rozhodnutia ÚVO ešte pred Vianocami povedal, že je bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax.

Hlivák teraz označil ministrove slová za arogantné, zavádzajúce a nepravdivé.

Téme sa viac venoval Michal Lendel.

Tragédia a šok v obci. Otec poslanca zapálil dom, auto a strelil si do hlavy

Na Obecnom úrade v Markovciach si udalosť nevedia vysvetliť. (zdroj: google)

MARKOVCE. V areáli bývalého družstva v obci Markovce (okres Michalovce) sa odohrala tragédia.

Záchranné zložky privolali počas víkendu k požiaru osobného auta Lada Niva. Zistili však, že v obci horí aj rodinný dom.

Michalovskí hasiči začali s likvidáciou požiaru auta. Počas hasenia sa dozvedeli, že asi 15 metrov od požiaru leží neznáma osoba.

Muža v kaluži krvi so strelným poranením spozorovali miestni obyvatelia, ktorí prišli pomôcť hasiť auto.

Starostka Markoviec hovorí, že obec je po udalosti v šoku. Po podrobnostiach o tom, čo sa v obci odohralo, pátral Kristián Sabo.

Zomrel režisér kultovej filmovej série o básnikoch Dušan Klein

Malý veľký muž. Dušan Klein síce nevynikal výškou, no prežil toho toľko ako málokto. (zdroj: ČT)

Scenáristu, režiséra a rodáka z Michaloviec Dušana Kleina (82) preslávili filmové a seriálové diela, ktorými vedel pobaviť i dojať.

Pod jeho taktovkou napríklad prichádzal svet o básnikov, zatiaľ čo im chutil život, nestrácali nádej či čakali na zázrak. Na konte mal však aj množstvo ďalších drám, detektívok a seriálov.

V nedeľu 9. januára 2022 opustil tento svet Českej tlačovej kancelárii to oznámil jeho syn Dávid, informoval portál Blesk.sk.

Jeho životnou cestou vás prevedú Anna Novotná a Daniela Marcinová.

