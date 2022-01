Varíme s Korzárom: Krémová cesnačka

Chutná zimná polievka.

Krémová cesnačka

Potrebujeme: štyri zemiaky, dve cesnakové hlavy, dva litre vývaru/vody, soľ, čierne korenie, pár plátkov staršieho chleba, dve lyžice masla, 250 ml smotany na varenie, syr na ozdobu

Postup: Na masle speníme pretlačený cesnak. Na začiatok použijeme len jednu hlavičku. Nepražíme ho dlho, aby nezhorkol. Osolíme, zasypeme štipkou čierneho korenia a pridáme pokrájané zemiaky. Chvíľu ešte prehrejeme a zalejem vodou alebo vývarom. Počkáme, kým zemiaky nezmäknú. Do takmer hotovej polievky pridáme druhú hlavu cesnaku, robíme to až na konci, by sa úplne nevyvarila jeho chuť. Prilejeme smotanu a celú polievku rozmixujeme. Na tanieri pridáme do polievky opražený chlieb a plátky syra.

