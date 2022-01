Radšej splátky úveru ako drahý podnájom. Východniari chcú bývať vo svojom

Čo predpovedajú známi Košičania na rok 2022?

Prognóza na rok 2022: Pandémia sa s nami ponesie roky, ale najhoršie máme za sebou

Aký bude rok 2022 pre Košice a Košičanov? Názory známych ľudí sa rôznia. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Máme za sebou dva roky poznačené pandémiou. Rok 2020 sa zapíše do slovenských dejín ako ten, keď bol zaznamenaný prvý prípad koronavírusu.

Kto veril, že rok 2021 bude iný, sa mýlil, pretože aj jeho dianie vo výraznej miere ovplyvnila pandémia. Zasiahla všetky oblasti života a spoločnosti.

Preto je logické, že sa každý pýta, aký bude tento rok 2022. Odpovede od košických osobností zostavila Katarína Gécziová.

Východniari chcú byty vlastniť a nie využívať. Preto ich kupujú a na roky sa zadlžia

V Košickom aj Prešovskom kraji počet domov aj bytov vzrástol. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Sčítanie obyvateľstva odhalilo fenomén, aký na Slovensku pred dekádou nebol. Túžba východniarov vlastniť byt je väčšia ako len užívať nájomný. Preto stále častejšie pristupujú k jeho kúpe.

Odborník na samosprávu upozorňuje, že v počte nájomných bytov sme na chvoste Európy a hovorí o zmene návykov. Viac je aj rodinných domov a bytov v oboch krajoch východného Slovenska, ako to bolo pred desiatimi rokmi.

Téme sa venovala Jana Otriová.

Architekti o megaprojekte pri Hornáde: Totálne nereálna súťaž a výstrel do tmy

Architekt Malinovský mal byť jedným z porotcov súťaže, ktorej predmetom má byť nové centrum Košíc. Po prečítaní súťažných podkladov to odmietol. (zdroj: Mesto Košice/ML)

Vedenie Košíc spolu s novým hlavným architektom mesta Petrom Kroppom ohlásilo začiatkom decembra architektonickú súťaž na nové centrum mesta. Vzniknúť by malo v lokalite Hornádu.

Zámer kritizujú košickí architekti Alexander Bél a Viktor Malinovský, ktorí boli súčasťou tímu tvorcov nového územného plánu mesta. Ten nie je dodnes dokončený.

V súčasnosti sa výstavba v meste riadi územno-plánovacím dokumentom zo 70. rokov minulého storočia. Podľa Béla a Malinovského je súťaž prejavom amaterizmu, ale aj plytvaním verejných prostriedkov i ľudských zdrojov.

Porozprával sa s nimi Michal Lendel.

Z oltára Troch kráľov si zlodej urobil rebrík. V reštaurátorskej dielni mu vrátili lesk

Oltár Troch kráľov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred viac než dvoma tisícročiami sa musela udiať naozaj veľká vec, keďže pritiahla pozornosť jedných z najmúdrejších ľudí vtedajšieho sveta, ktorých s odstupom času voláme Mudrci od východu, alebo Traja králi.

Vlastne nie je isté, či boli práve traja. No niekedy je tradícia silnejšia než fakty, a tak sa zaužívalo označenie Traja králi.

Sviatok Troch kráľov sme tohto roku oslávili vo štvrtok 6. januára, no v Košiciach máme pamiatku, ktorá túto vzácnu udalosť pripomína celý rok.

Kúsok košickej histórie vám priblíži Milan Kolcun.

Parkoviská boli plné, Štrbské Pleso museli pre dopravu uzavrieť

Tatranské cesty bývajú v týchto dňoch preplnené autami. (zdroj: Dušan O.)

VYSOKÉ TATRY. Každý, kto čo i len trochu mohol, si vzal v piatok voľno a na záver sviatočného obdobia si tak doprial predĺžený víkend.

A zdá sa, že väčšina si to nasmerovala do Vysokých Tatier. Cesty vedúce do najznámejších stredísk totiž priam praskali vo švíkoch a dostať sa tam autom si vyžadovalo veľkú dávku trpezlivosti.

Situáciu na cestách zmonitorovali a viaceré názory získali Anna Novotná a Daniela Marcinová.

Testovalo sa i na Troch kráľov. Na východe krajiny pribudlo vyše dvesto nakazených

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: Ilustračné - TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na sviatok Troch kráľov vyhodnotili laboratória 5 070 PCR testov, pozitívny výsledok ukázalo 1 116 z nich. Viac ako 62 percent z nich nebolo zaočkovaných. Pozitivita PCR testov predstavuje 22,01 percenta.

Za uplynulý deň pribudlo do štatistík 25 obetí covidu-19, celkovo ich je už 16 896.

Ďalšie údaje zo štatistík prináša Daniela Marcinová.



Treskúci mráz má v noci potrápiť Spiš a Gemer. Teplomer klesne skoro na mínus 20 stupňov

Na časti východného Slovenska poriadne prituhne. (zdroj: Ilustračné - TASR)

SPIŠ. Hovorí sa, že až na pravoslávne Vianoce k nám prichádza poriadna zima.

A počasie aj tohto roku dáva tejto tradícii za pravdu. Aj časť východného Slovenska má totiž počas nasledujúcej noci zasiahnuť treskúci mráz.

Kde konkrétne, informuje Anna Novotná.

Turistka sa pošmykla a do Štôlskej doliny padala 200 metrov

Zasahovať musel vrtuľník. (zdroj: ilustračné - ATE)

VYSOKÉ TATRY. Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v teréne aj v piatok popoludní. Záchranárov požiadal o pomoc slovenský turista.

Jeho 49–ročná priateľka sa počas prechodu magistrálou zo Sedla Ostrva smerom na Batizovské pleso pošmykla na zľadovatenom teréne a spadla smerom do Štôlskej doliny. Po páde ju nevidel a ani neodpovedala na jeho volanie.

Ako záchranná akcia prebiehala, zisťoval Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Nehoda na úseku odstavila dopravu. (zdroj: KR PZ)

Čelná zrážka medzi Popradom a Svitom si vyžiadala jeden ľudský život. Ďalšia osoba je ťažko zranená.

Pred prešovským obchodným centrom zrazilo vozidlo chodca. Vodič z miesta ušiel. Hľadajú sa svedkovia dopravnej nehody.

Covid automat zatiaľ vláda neobnoví. Covid automat sa nebude uplatňovať do 18. januára.

Citroën zrazil v Medzilaborciach chodca, ten dopravnú nehodu neprežil. Dychová skúška bola u vodiča negatívna.

Košická župa spúšťa registráciu na očkovanie v teréne aj vakcinačných centrách. Platí pre osoby staršie ako 18 rokov.

Do cyklistu zozadu narazilo auto. Zraneniam na mieste podľahol. Nehoda sa stala v okrese Michalovce.

Recept

(zdroj: Pixabay/Ragabz)

Pečieme s Korzárom: Domáci cesnakový chlieb. Výborný ako príloha či len tak na chuť.

