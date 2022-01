Pneumológ: Covid si nevyberá, ide po mladých, zdravých, nefajčiaroch, všetkých zaradom

Neočkovaní ľudia sú v extrémnom riziku.

Pneumológ: Pacientovi je už fajn, končí karanténu a vtedy sa mu rozvinie zápal pľúc

Pneumológ Pavol Pobeha. (zdroj: Archív P.P.)

Rozdiel pri poškodení pľúc u očkovaných ľudí, ktorí covid prekonali a neočkovaných vidíme jednoznačne, hlavne v priebehu ochorenia. Opisuje to pneumológ PAVOL POBEHA, ktorý pôsobí na Klinike pneumológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

„Môže sa síce vytvoriť pomerne rozsiahly zápal pľúc aj u očkovaného pacienta, a napriek tomu je ten priebeh lepší."

Liečba pri očkovaných pacientoch nezlyhá a nedôjde k tomu, že sa zdravotný stav zhorší. Pľúcny lekár ďalej upozorňuje, že niektorým pacientom pľúca a hrudník po covide tak stvrdli, že rozcvičiť ich je veľmi náročné. V tom prípade je užitočný napríklad nordic walking, aby sa mohol človek postupne dostať do kondície.

Košický experiment sa vydaril. Po roku žije na ulici o dvadsať rodín menej

Dvadsať rodín sa dostalo z provizórneho bývania do štandardného bytu bez stigmatizujúcej adresy. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vlani poskytlo mesto Košice desať bytov pre ľudí bez domova. Ďalších deväť podobných rodín býva v bytoch súkromných majiteľov.

Všetkým 19 rodinám poskytuje pri novej životnej situácii odborné sprevádzanie Nadácia Dedo.

Rozdiely sú v nájmoch, avšak aj v príjmoch rodín. Za byty platia nižšiu sumu ako je komerčný priemer.

Najvýraznejšie zmeny vidia u detí, ktorým sa zlepšuje školská dochádzka a často i zdravotný stav.

„Všetky získali vlastný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať alebo mať súkromie, na to pri obsadzovaní bytov dbáme, aby spolu s bývaním získali adresu a s ňou začlenenie do kolektívu či spoločnosti. Aj preto sa zameriavame na bývanie v bežných susedstvách. Rodiny splynú s komunitou a žijú život ako ostatní.“

Byt ponúkol ľuďom bez domova. Pomohol tým náhradnej matke s piatimi deťmi

Koľko Košičanov bolo reálne na Luniku IX? A koľko Slovákov v rómskej osade?, pýta sa Martin Vavrinčík. (zdroj: archív M.V.)

Žije v Bratislave, no v domácich Košiciach má investičný byt. Po ôsmich rokoch ho omrzela komunikácia a problémy so striedaním nájomníkov. Chcel ho predať, no poskytol ho nadácii, ktorá byty prenajíma ľuďom bez domova.

MARTIN VAVRINČÍK pôsobil ako advokát, následne pracoval na sociálnej inklúzii rómskych komunít. V roku 2020 neúspešne kandidoval za poslanca do Národnej rady za koalíciu PS/Spolu.

Vlani strávil v rámci sociálneho experimentu týždeň na ulici. V rozhovore konštatuje, že zrazu bol pre ľudí neviditeľný a náročnosť tejto situácie ho prekvapila najmä po psychickej stránke.

Ľubotice vymažú Prešov z mapy hádzanej. Majiteľ klubu vyčíta mestu podporu hokeja

Miloslav Chmeliar. Pri rozhodovaní o prestupe stál pred dilemou. (zdroj: TASR)

PREŠOV. Hádzanársky klub Tatran Prešov chce jeho majiteľ premenovať.

„Na jeseň budúcej sezóny preregistrujeme Tatran Prešov na Tatran Ľubotice,“ konštatoval konateľ spoločnosti Tatran Prešov, s. r. o. a majiteľ klubu Miloslav Chmeliar v rozhovore pre Sportnet.

Na mapu nielen slovenskej extraligy, ale aj európskych súťaží, tak pribudne obec Ľubotice a zmizne z nej krajské mesto Prešov. Domáce zápasy by ale Tatran Ľubotice mal stále hrať v Mestskej hale v Prešove, dnes pomenovanej Tatran handball arena.

Dôvodom tohto kroku je podľa Chmeliara slabá podpora hádzanej zo strany samosprávy a najmä to, že mesto začalo podporovať nový extraligový hokejový klub. Téme sa venoval Michal Frank.

Mosty v Prešove sa rozpadávajú, peňazí je málo. Musia rozhodnúť, čo opravia

Most na Škultétyho ulici sa rozpadáva. Primátorka Turčanová nepodpísala rozpočet na rok 2022, rovnako tak ani plán investičnej výstavby. Jej rozhodnutie môže priniesť problémy pri oprave havarijných stavov lávok a mostov v meste. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Primátorka Andrea Turčanová (KDH) nepodpísala uznesenie o rozpočte na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, rovnako tak ani plán investičnej výstavby. Jej rozhodnutie môže priniesť problémy pri oprave havarijných stavov lávok a mostov v meste. Zatiaľ sa podarilo opraviť len jednu lávku.

Do plánu investičnej výstavby zaradila radnica okrem iného aj výstavbu lávky pri Prešovskej univerzite, opravu mosta Padlých hrdinov, rekonštrukciu budovy Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate.

Peniaze boli vyčlenené aj na ďalšie stavby v havarijnom stave. Najväčšou položkou malo byť financovanie opravy mosta na Škultétyho ulici vo výške 2,6 milióna eur.

Poslanci však s týmto prerozdelením nesúhlasili a na decembrovom zastupiteľstve žiadali do plánu zaradiť aj ďalšie investičné akcie.

Poslanci chceli jedno, mesto druhé, čo to znamená pre obyvateľov, píše Michal Ivan.

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Košický kraj chce popri Hornáde pri Margecanoch chodník. Má mať 346 metrov

Pozitívny test malo takmer 3300 ľudí, tretia vlna na východe zrejme ustupuje

Rastislav Tomovčík (vpravo) na archívnej fotografii v súboji so slovanistom Klještanom. (zdroj: TASR)

Slovanu sa upísal po 30-tke. Zažil humenskú senzáciu i košické výplaty v sáčku

