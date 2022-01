Cesta medzi Perešom a Lorinčíkom je hotová. Autá stopla chýbajúca kolaudácia

Turzovské kúpele čakajú na plány župy.

Na cestu čakali 40 rokov. Už je hotová, no jazdiť sa po nej nedá, má problém

Nový asfalt na ceste láka, ale jazde bránia zákazové značky i závory. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Neuveriteľných 40 rokov plánovalo mesto Košice výstavbu prepojovacej komunikácie medzi svojimi mestskými časťami Pereš a Lorinčík. V decembri 2020 ohlásilo jej výstavbu s tým, že práce sa začnú na jar 2021.

To sa aj udialo a polkilometrová cesta je už hotová. Jej súčasťami sú chodník pre chodcov a cyklochodník. Má skrátiť cestovanie medzi mestskými časťami a zvýšiť bezpečnosť premávky, ale autá po nej zatiaľ nejazdia.

Prečo sa po nej nejazdí, vypátral Kristián Sabo.

Kraj s plánom pre Turzovské kúpele mešká. Dobehnúť to chce za tri mesiace

Z vily Praha je ruina, kraj ju zbúra a na jej základoch pravdepodobne postaví jej repliku. Nechal si na ňu vypracovať statický posudok (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

TURZOV. Ako by mali do budúcna fungovať Turzovské kúpele, akým smerom by sa mali uberať, aká cieľová skupina by bola pre Gelnický okres najväčším ekonomickým prínosom a akú kapacitu návštevníkov by dokázali obslúžiť.

To sú základné otázky, na ktoré Košický samosprávny kraj nevedel odpovedať v čase, keď kedysi známy kúpeľný komplex vlani kupoval za 346-tisíc eur.

Či už sa situácia zlepšila, pýtala sa Katarína Gécziová.

Košice prišli o 10-tisíc ľudí, na východe je o 60-tisíc dôchodcov viac

Štatistický úrad zverejnil prvé výsledky zo sčítania obyvateľov 2021. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na východe Slovenska žije menej ľudí ako pred desiatimi rokmi. Populácia starne a žien je viac ako mužov. V Košickom kraji sa sobáši menej ľudí, pribúda slobodných. V Prešovskom kraji počet slobodných, naopak, klesol.

Vyplýva to z prvých zverejnených výsledkov minuloročného celoslovenského sčítania obyvateľov.

Ďalšie údaje zo štatistík zostavila Jana Otriová.



S rozchodom sa nezmieril a vytiahol nôž. Za pokus o vraždu v Raji dostal 15 rokov

Ľuboš N. na košickom súde. (zdroj: Korzár/Robert Bejda)

KOŠICE, SLOVENSKÝ RAJ, PREŠOV. V októbri 2020 sa v Slovenskom raji odohral incident, pri ktorom náhodným svedkom tuhla krv v žilách. Starší muž napadol svoju rovesníčku nožom a kričal, že ju zabije.

Zuzana M. bola prevezená do nemocnice na ošetrenie, 55-ročného Ľuboša N. z Prešova odviedla polícia. Jeho konanie bolo posúdené ako pokus o vraždu.

Prešovčan si v pondelok na Okresnom súde Košice I vypočul druhý rozsudok. Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Ruší sa nočný lockdown. Deti nastúpia do škôl, pravidlá budú prísnejšie

Žiaci sa vrátia do školských lavíc, školy sa budú riadiť školským semaforom. (zdroj: Adobe Stock)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 10. januára prestáva platiť nočný zákaz vychádzania. Bude tak povolené pohybovať sa vonku aj večer po 20.00.

Od 10. januára zároveň žiaci nastupujú do základných a stredných škôl. Budú v nich platiť prísne protiepidemické opatrenia.

Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom, ktorý upravuje režim v triedach pri výskyte pozitívnych prípadov v triedach a školách.

O ďalších opatreniach vás oboznámi Katarína Gécziová.

Otázky a odpovede. Musia všetci žiaci nosiť rúška? Majú sa testovať?

(zdroj: Ilustračné - TASR/AP)

Od pondelka desiateho januára nastupujú žiaci do škôl. Aké povinnosti z toho pre rodičov vyplývajú?

Prinášame základné otázky a odpovede z doteraz zverejnených informácií.



Zostavila ich Katarína Gécziová.

Košická nemocnica hlási prvý prípad omikronu. Nakazená prišla zo Spojených štátov

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach zachytili zrejme svoj prvý prípad nákazy variantom omikron. Podarilo sa to na základe RT PCR detekcie niekoľkých mutácií typických pre tento variant vírusu SARS-CoV-2.

Ako informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, nakazenou pacientkou bola žena, ktorá sa vrátila zo Spojených štátov amerických.

Viac o stave pacientky zistila Daniela Marcinová.

Vodárne majú nového ekonomického šéfa, známeho manažéra

Richard Majza ešte ako šéf košického dopravného podniku v zasadačke magistrátu. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Po osemnástich rokoch dochádza v manažérskej štruktúre Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti k zmene. Týka sa pozície ekonomického riaditeľa, na ktorej doteraz pôsobila Anita Gašparíková.

Od pondelka 3. januára ju nahradil Richard Majza. Prečo k výmene došlo a ako ju okomentoval, informuje v článku Katarína Gécziová.

Na Mlynskom náhone sa objavila mastná škvrna so zápachom. Hasiči zasahujú druhý deň

Hasiči likvidujú znečistenie. V pondelok bolo masívnejšie, stále však priteká, vraveli v utorok. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ľudia idúci okolo Mlynského náhonu blízko ulíc Pri bitúnku a Jarmočná zbadali na jeho hladine filmovú škvrnu.

Upozornili na to záchranné zložky. Na miesto vyrazili policajné hliadky a košickí hasiči.

Ako si so škvrnou poradili, priamo na mieste sledovali Kristián Sabo a s fotoaparátom aj Judita Čermáková.

Humenné nevylučuje, že v budúcnosti zmení dodávateľa tepla. Jeden sa už črtá

Humenčanom hrozí zvýšenie ceny tepla. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenčanom hrozí, že v tomto roku zaplatia za teplo podstatne viac ako vlani. Samospráve sa to nepáči, hľadá spôsoby a partnerov, ktorí by pomohli k stabilizácii cien.

V utorok sa na pôde mestského úradu stretlo vedenie mesta so zástupcami MH Manažment a MH Teplárenský holding. Ten v budúcnosti nevylúčil partnerstvo pri dodávke tepla.

O dotovaní ceny ešte mesto rokuje, o jeho plánoch viac zistila Jana Otriová.

Tretiu dávku vakcíny dostalo milión ľudí. PCR testy odhalili na východe 829 nakazených

Očkovanie proti koronavírusu. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Za pondelok laboratóriá vyhodnotili 15 324 PCR testov, z ktorých bolo pozitívnych 3 579. Pozitivita predstavuje 23,36 percenta. Viac ako 64 percent nebolo zaočkovaných.

Ďalších 644 nakazených ukázali výsledky antigénového testovania. Z 37 641 vzoriek to predstavuje pozitivitu 1,71 percenta. Viac než 71 percent z nich nebolo zaočkovaných.

Za uplynulý deň pribudlo do štatistík 48 obetí covidu-19, celkovo ich je už 16 788. ďalšie údaje zo štatistík prináša Daniela Marcinová.

