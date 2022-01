Varíme s Korzárom: Citrónový puding s omáčkou z marakuje

Vykúzlite zo zvyšného ovocia dezert ku káve.

Citrónový puding s omáčkou z marakuje

Potrebujeme na puding: 50 ml citrónovej šťavy, 100 ml čistej jablkovej šťavy, 250 ml vody, 150 g cukru, 20 ml citrónového likéru, 8 listov želatíny, 4 physalisu na ozdobu

Na omáčku: 2 marakuje, šťavu z jedného pomaranča, 40 g práškového cukru

Postup: Želatínu namočíme do studenej vody a necháme zmäknúť. Do hrnca dáme zohriať vodu, jablkovú šťavu a likér, a miešame, kým sa cukor rozpustí. Želatínu preložíme do tejto horúcej vody a necháme rozpustiť. Naplníme ňou malé formičky a dáme ich stuhnúť do chladničky na 4 až 6 hodín. Po stuhnutí obehneme okraje formičiek nožom, aby sme puding oddelili, a formičky na chvíľu ponoríme do teplej vody. Puding potom vyklopíme na dezertný tanier.

Marakuje rozpoltíme, zrnká oddelíme a dužinu pokrájame na kocky. Potom ich zmiešame so zrnkami, pomarančovou šťavou a práškovým cukrom. Touto omáčkou polejeme každý puding a na vrch ozdobíme jednou bobuľkou physalisu.

Zdroj: sme.sk