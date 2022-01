Varíme s Korzárom: Liptovská kapustnica

Celý obed z jedného hrnca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Liptovská kapustnica

Potrebujeme: 1,5 kg kyslej kapusty, 4-5 bobkových listov, 4 strúčiky cesnaku, stredne veľkú cibuľu, 1,5 kg údeného pliecka, 2 kúsky údeného rebierka, kúsok údenej slaniny, pár domácich údených klobás, sušené huby, 8 zemiakov, paradajkový pretlak, vegetu

Postup: Do šesťlitrového hrnca nalejeme vodu a vložíme kapustu. Pridáme bobkové listy, pokrájaný cesnak, cibuľu, údenú rolku, rebierko, slaninu i hrsť húb. Necháme to variť na miernom ohni. Po hodine vyberieme všetko mäso a do vyvarenej kapustnice dáme očistené celé zemiaky, malý paradajkový pretlak a jeden pár klobás a necháme všetko variť asi 45 minút. Keď sú zemiaky uvarené, kapustnicu dochutíme lyžičkou vegety.

Vývar kapustnice sa podáva ako polievka s uvarenými hrubšími rezancami. Hlavné jedlo je uvarená rolka nakrájaná na hrubšie pláty a podávaná s klobásou, slaninkou a zemiakmi. Ako príloha môže byť vyvarená kyslá kapusta vybratá z kapustnice.

Zdroj: korzar.sk