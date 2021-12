Pápežovi môže závidieť aj Peter Marcin. S farárom z videa sme si hneď potykali

Bol to rok plný rozhovorov i nekrológov.

PREŠOV. Za celú moju štvrťstoročnú novinársku kariéru som azda neurobil viac cirkevných vecí ako tento rok.

Čo veselé aj smutné zažili redaktori Korzára v roku 2021 Na Silvestra vám prinášame spomienky a príhody z našej práce i zo zákulisia redakcie.

Niet sa čomu čudovať, návšteva pápeža sa nekoná každý deň.

Skôr vôbec, no v Prešove sme to zažili už druhý raz.

Prvý raz to bolo v roku 1995, keď prišiel Ján Pavol II., a druhý raz v roku 2021.

To už som návštevu pápeža Františka pomáhal pokrývať aj spravodajsky.

A dozvedel som sa pritom množstvo zaujímavých vecí, o ktoré som sa snažil s čitateľmi podeliť.

Napríklad to, ako to naozaj bolo so spoločnou modlitbou Svätého Otca s prešovskými evanjelikmi v roku 1995, ako Wojtylu ešte ako kardinála zatkli v Tatrách, o vlažnom vzťahu Poliakov k Bergogliovi - pápežovi Františkovi či o zákulisí jeho pontifikátu.

Hlášky pápeža Františka

Okrem živých materiálov som si dovolil aj jednu „odstolovku“. Až som sa čudoval, že sa jej nechytil bulvár.

Spísal som hlášky pápeža Františka počas jeho návštevy Slovenska. Napríklad, ako keď jednému jezuitovi povedal, že nevyzerá len o dva roky mladší ako on, a opýtal sa ho: „Nosíš mejkap?“

Skutočne sršal vtipom a situačným humorom, napríklad taký Peter Marcin môže len ticho závidieť.

