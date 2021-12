Nechápem, pán sused, však tá fotka na Korzári akoby bola fotená z môjho okna

Poznáte tie trápne tichá vo výťahu.

KOŠICE. Práca s počítačom má svoje špecifiká. Pochopila som to už pred rokmi, keď sa v kancelárii jeden náš grafik spýtal druhého, aké je počasie.

„Počkaj, vygooglim,“ odpovedal.

Ani na sekundu ich nenapadlo vstať od stola a pozrieť sa von oknom.

Máme dobu covidovú a tá priniesla našej práci ďalšiu príchuť.

Čo veselé aj smutné zažili redaktori Korzára Na Silvestra vám prinášame spomienky a príhody z našej práce i zo zákulisia redakcie.

Som na home office. Lepšie kúsky oblečenia v skriniach zapadajú prachom, v kurze sú tepláky a vyťahané tričká (kameru si na online poradách nastavujem tak, aby ich veľmi nebolo vidno), šminky sú už zrejme po záruke, nové ani nekupujem.

Von vyrážam len občas. Na tvári respirátor, rovnako tak susedia. Len to umocňuje už beztak výraznú panelákovú anonymitu.

Ale stačí okamih a všetko je inak.

Ako v to ráno. Pred začiatkom služby na webe som vybehla na balkón. A bum. Rovno do snehu. Odpratať ho? Na to nie je čas. Otočka, rýchlo k počítaču a hádzať na web prvú flešku o kalamite.

