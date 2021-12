Varíme s Korzárom: Domáci vaječný likér

Najvyšší čas začať s prípravami na silvestrovskú párty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Domáci vaječný likér

Potrebujeme: 2 šálky (š) plnotučného mlieka, 3 celé klinčeky, 1 čajovú lyžičku (ČL) mletej škorice, vanilkový cukor, 3/4 š bieleho cukru, 3/4 ČL muškátového orieška (podľa možností čerstvo mletého), štipku soli, 6 vaječných žĺtkov, 2 š smotany na varenie, 1 a 1/2 š svetlého rumu, 1/4 š brandy, 1 š šľahačkovej smotany

Postup: V hrnci s hrubým dnom zahrejeme na miernom ohni mlieko s klinčekmi, škoricou, muškátovým orieškom a soľou. Po piatich minútach zvýšime teplotu a za stáleho miešania pokračujeme v zahrievaní. Vypneme tesne predtým, ako začne vrieť a mlieko zo sporáka stiahneme.

Žĺtky vymiešame s cukrami do svetlej a nadýchanej konzistencie. Veľmi, veľmi pomaly a za neustáleho miešania vlejeme mlieko do žĺtkov, aby sa neuvarili. Potom všetko vlejeme späť do hrnca a za stáleho miešania zahrievame asi 5 minút, kým zmes nezhustne a nebude penistá. Nesmie však vrieť. Potom ju odstavíme, precedíme a necháme hodinu chladnúť. Vmiešame smotanu na varenie, rum a brandy a vložíme cez noc do chladničky. Pred podávaním vyšľaháme šľahačkovú smotanu a schladený likér do nej vmiešame.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com