Pečieme s Korzárom: Mandľové duté rožky

Drobného pečiva nie je nikdy dosť.

Mandľové duté rožky

Potrebujeme: 200 g mletých mandlí, 250 g práškového cukru, 200 g tuku (margarín na pečenie, maslo), 100 g polohrubej múky, balíček prášku do pečiva

Postup: Ako prvé zmiešame sypké ingrediencie - múku, prášok do pečiva, práškový cukor. Nasledujú mandle a tuk pokrájaný na kocky. Vypracujeme kompaktné cesto, ktoré necháme odležať v chladničke. Kovové formičky nevymastíme, ani nevysypeme múkou. Z cesta si trošku odtrhneme, prepracujeme v ruke, zľahka obalíme v múke a vtlačíme do formičky. Cesto by malo byť zarovno s okrajom. Rožky pečieme vo vyhriatej rúre dvadsať minút na 120 stupňov Celzia. Po upečení opatrne vyklopíme a oba konce obalíme v čokoláde.