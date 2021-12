Nechcete zadarmo národnú kultúrnu pamiatku a jednu z najkrajších stavieb v meste?

Vážne ponúka známa lekárka primátorovi.

Minister Doležal nehovorí pravdu o zrušenej súťaži na obchvat Košíc

Križovatka Ľudvíkov dvor - prepojenie R2 s priemyselnou zónou U. S. Steel. (zdroj: Vizualizácia/GEODETICCA)

KOŠICE. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti pred podpisom zmluvy s víťazom zákazky na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Rozhodnutie úradu z 21. decembra vyvolalo ostré útoky na jeho adresu.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte v ten istý deň na tlačovej konferencii označil toto rozhodnutie za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax.

„Dôvodom nebolo to, že by boli podmienky zásadným spôsobom diskriminačné, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by sme pochybili pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: alebo ekvivalent," vyhlásil Doležal.

Pozrime sa teda cez fakty na to, čo je pravdy na ministrovom vyjadrení a čo sa vlastne skrýva za tými „iba dvoma chýbajúcimi slovami“.

A kto je v skutočnosti zodpovedný za to, že sa z eurofondov zrejme nebude môcť vyčerpať 140 miliónov eur na košický úsek rýchlocesty R2.

Prečítajte si našu detailnú analýzu, čo zistil Peter Jabrik.

Manželka a sestra slávnych Košičanov daruje vilu Tugendhat v Čermeli mestu

Vila s ateliérom Jána Mathého by sa mohla v budúcnosti zmeniť na múzeum, ktoré predstaví verejnosti jeho tvorbu aj život. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mesto Košice môže získať do svojho vlastníctva vzácnu nehnuteľnosť. Ide o vilu s ateliérom, kde žil a tvoril košický sochár Ján Mathé, ktorý patrí medzi popredné osobnosti histórie slovenského výtvarného umenia.

Vila, ktorú niektorí obyvatelia mesta pre podobnosť s brnenským originálom nazývajú aj košickou vilou Tugendhat, sa nachádza v Čermeli medzi rodinnými domami blízko štadióna Lokomotívy a od roku 2019 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Profesorka medicíny Eva Mathéová, vdova po sochárovi, ktorý zomrel v roku 2012, oslovila začiatkom decembra košický magistrát s úmyslom darovať dom Košiciam.

Viac sa dozviete v článku Michala Lendela.

Vianočné odmeny nedostali všetci. Lebo nie som očkovaná, tvrdí úradníčka

Úrad košickej župy odmeňovať nemusel, no tri štvrtiny úradníkov si v závere roka polepšili. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, PREŠOV. Kým vlani dostala koncoročnú odmenu 250 eur, tento rok žiadnu. Myslí si, že pre svoju nezaočkovanosť.

„Viacerí kolegovia, ktorí nie sme zaočkovaní, sme na rozdiel od kolegov tento rok nedostali koncoročnú odmenu. Takisto aj prekonaní na našom oddelení. Považujeme to za neférové, lebo normálne pracujeme na úrade na plný úväzok a dávame sa pravidelne testovať,“ ozvala sa nám zamestnankyňa úradu Košického samosprávneho kraja.

Ako na sťažnosť úradníčky župa reaguje a aké odmeny a na základe čoho rozdávali aj inde, nájdete v texte Jany Ogurčákovej.

Penta chce za peniaze z Plánu obnovy klonovať michalovský projekt nemocnice

Takto by mala vyzerať nová nemocnica v Rimavskej Sobote. Je kópiou michalovskej nemocnice. Rovnaké by podľa Penty mohli vzniknúť v rôznych kútoch Slovenska. (zdroj: Svet zdravia)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Z viacerých nemocníc sa uplynulé mesiace ozývali protesty proti plánovanej reforme.

Ohrozenie života a zdravia ľudí, veľké riziká, slabá dostupnosť, pacienti prídu o svojich lekárov.

Aj tieto argumenty padali na hlavu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO).

Reforma však v Národnej rade prešla.

Reakcie dotknutých aktérov a nemocníc vám ponúka Katarína Gécziová.

Silvester na východe: Mestá pre covid improvizujú, ohňostroj bude len jeden

Silvester 2019 v centre Košíc. (zdroj: TASR/Milan Kapusta)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Takmer všetky mestá na východnom Slovensku budú počas koncoročných osláv bez ohňostroja a sprievodného programu.

Ušetrené peniaze dajú samosprávy na rôzne dobročinné účely.

Jedna však ohňostroj nezrušila. Ľudia sa naň môžu pozerať z balkónov.

Silvestrovský východoslovenský servis spracoval Michal Ivan.

