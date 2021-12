Pečieme s Korzárom: Štrúdľa s vanilkovou omáčkou

Hodovanie pokračuje aj po sviatkoch.

Štrúdľa s vanilkovou omáčkou

Potrebujeme: hotové štrúdľové cesto alebo na vlastné si pripravíme: 500 g hladkej múky, 100 ml oleja, 1 lyžicu octu, 250 ml vody, štipku soli, maslo na potieranie, vajíčko na potieranie.

Plnka: hrsť mletých piškót, hrsť vlašských orechov, hrsť sušených brusníc, jedno jablko, lyžičku škorice, dve lyžice cukru, lyžicu rumu.

Vanilková omáčka: 125 ml mlieka, štyri lyžice cukru, štipku soli, vanilkový struk, dva žĺtky, 40 g masla, lyžicu rumu.

Postup: Múku preosejeme, pridáme štipku soli, olej, ocot, vodu a začneme spracovávať cesto, ktoré miesime aspoň 30 minút. Hotové cesto je vláčne a lesklé. Cesto potrieme olejom a prikryjeme teplou miskou, necháme hodinu odpočívať v teple.

Odpočinuté cesto položíme do stredu dobre pomúčeného stola a postupne hánkami roztláčame do strán. Snažíme sa, aby bolo cesto rovnako tenké na všetkých miestach. Povrch potrieme rozpusteným maslom, posypeme piškótami a pridáme jablčnú zmes. Jablko očistíme a nastrúhame, pridáme cukor a necháme chvíľu postáť. Z jablka odstránime prebytočnú tekutinu a zmiešame ho s posekanými orechmi, brusnicami, rumom a škoricou. Plnku rovnomerne rozotrieme a zvinieme do štrúdle. Štrúdľu premiestnime na plech, potrieme maslom. Pečieme 40 minút na 190 stupňoch Celzia.

Na omáčku nalejeme 100 ml mlieka do malého hrnca. Pridáme cukor, soľ, zrniečka z vanilkového struku a privedieme do varu. Vo zvyšnom mlieku rozmiešame žĺtky, prilejeme k zohriatemu mlieku a povaríme do zhustnutia. Odstavíme a do omáčky vmiešame maslo a rum.