Varíme s Korzárom: Marinovaný zázvorový losos pre dvoch

Vianočné menu nemusí by len o porciách pre polovicu ulice.

Marinovaný zázvorový losos

Potrebujeme: 2 filety z lososa s kožou (po 170 g), štvrť šálky sójovej omáčky, 2 lyžičky zázvorovej pasty alebo najemno posekaného zázvoru, 1 najemno pokrájaný strúčik cesnaku, 1 lyžicu oleja

Postup: Cesnak, zázvor a sójovú omáčku spolu zmiešame. Lososa dáme do uzatvárateľného vrecúška, zalejeme marinádou, zatvoríme a dáme na 20 minút do chladničky. Po uplynutí času filety vyberieme a osušíme utierkou. Na rozohriatu panvicu s olejom položíme ryby kožou dole a pečieme na miernom ohni, kým nie sú hotové asi do dvoch tretín (približne 5 - 8 minút podľa hrúbky lososa). Potom ich otočíme a dopečieme. Hotové mäso by sa malo ľahko oddeľovať.

Zdroj: chocolatemoosey.com