Varíme s Korzárom: Opitý pečený bôčik

Vínko, slivky a dobre prepečené mäsko.

Opitý pečený bôčik

Potrebujeme: 1,5 kila bravčového bôčiku bez kosti, 170 g hnedého cukru, 170 g soli, štyri strúčiky cesnaku, lyžičku celého čierneho korenia, dva klinčeky, bobkový list

Na omáčku: lyžicu masla, lyžičku hladkej múky, 150 ml vývaru, 100 ml červeného vína, tri lyžice slivkového lekváru, hrsť sušených sliviek, soľ

Postup: Do malého hrnca nalejeme liter a pol vody. Prisypeme cukor, soľ, klinčeky, bobkový list, čierne korenie a prelisujeme cesnak. Necháme zovrieť a miešame, kým sa cukor a soľ nerozpustia. Necháme vychladnúť a prelejeme do dostatočne veľkej nádoby. Kožu na mäse narežeme do tvaru mriežky a ponoríme do nálevu. Bôčik musí byť úplne ponorený. Nádobu uzavrieme a necháme cez noc v chladničke. Mäso vyberieme z nálevu, postavíme do pekáča kožou hore, povrch potrieme olejom a osolíme. Pečieme 15 minút na 220 stupňov Celzia, potom teplotu znížime na 160 stupňov Celzia. Pred dopečením teplotu ešte zvýšime, aby sa mäso dobre prepieklo.

Na omáčku si v malom hrnci roztopíme maslo a zasypeme hladkou múkou, zalejeme vývarom, pridáme lekvár, víno a dobre premiešame. Osolíme a pridáme hrsť sušených sliviek nakrájaných na drobné kúsky. Krátko povaríme, rozmixujeme a podávame k upečenému bôčiku.