Kto bude ordinovať, keď obvoďáci pôjdu do dôchodku? Niektoré okresy majú vážny problém

Liečia i 80-roční. Náhrada sa hľadá ťažko.

Lekári chýbajú, starnú a ubúdajú. Polovici ambulancií hrozí zánik do dvoch rokov

Ilustračné foto. (zdroj: archív/Mária Šimoňáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Detská lekárka v okrese Levoča má 91 rokov a stále slúži. Je služobne najstaršou lekárkou pre deti a dorast v Prešovskom kraji. Nie je jediná.

Primárnu starostlivosť pre dospelých poskytuje 80-ročný „obvoďák“ v obci Kružlov v okrese Bardejov. Osem krížikov na chrbte má aj lekár z Hranovnice v okrese Poprad.

Lekárov v ambulanciách je na východnom Slovensku už teraz nedostatok. A vekový priemer tých, ktorí sú, stúpa. Reálne hrozí, že o pár rokov ich bude akútny nedostatok.

Michal Frank zisťoval, aký je stav všeobecných lekárov a pediatrov v Prešovskom aj Košickom kraji a v ktorých okresoch je ich najväčší nedostatok. Bližšie sa pozrel aj na tému reformy ambulantnej starostlivosti.

Polovica starkých na košickej geriatrii má covid. Zdravotníci melú z posledného

Situácia na geriatrii je vážna. (zdroj: J. S.)

KOŠICE. Tretia vlna pandémie vážne zasiahla aj košickú geriatriu, kde sú sústredení starší ľudia s množstvom pridružených chorôb.

Vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach má až polovica hospitalizovaných pacientov koronavírus.

Riaditeľ geriatrie Juraj Sýkora hovorí, že im momentálne pomáhajú študenti, ale aj vojaci. Situáciu môže skomplikovať, ak by dostalo covid viacero zamestnancov.

Aktuálnu situáciu na košickej geriatrii mapoval Kristián Sabo.

Policajti brutálne bili spútaného mladíka, mal prasknutú lebku a zlomeniny

Dobitý Jakub. Po útoku mu zistili na hlave viacero zlomenín. (zdroj: archív)

KOŠICE. Po nočnom zákroku košických policajtov na Moyzesovej ulici skončil jeden z mladíkov zo skupiny, ktorá sa mala správať hlučne, na policajnej stanici. A napokon v nemocnici, kde ho museli operovať.

Jeden z policajtov z tohto incidentu z júna 2020 bol obvinený, neskôr obžalovaný a tento mesiac bol spis odstúpený košickému súdu.

Prípad, tiahnuci sa už rok a pol, priblížil vo svojom článku Róbert Bejda.

Nebol plachý ako zvyčajne, vraví policajt o diviakovi, čo naháňal Košičanku

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

KOŠICE. Prvotné informácie o nedávnej nočnej policajnej naháňačke diviaka v Košiciach naznačovali, že divá sviňa pobehovala v mestskej časti Sever, konkrétne blízko parku Anička, kde je výskyt týchto zvierat pomerne častý.

Polícia však neskôr spresnila, že žena utekala so psom pred diviakom v mestskej časti Dargovských hrdinov. Stalo sa tak na začiatku Triedy armádneho generála Ludvíka Svobodu blízko Kurskej ulice na chodníku popri hlavnej ceste.

Policajná hliadka z Obvodného oddelenia Košice-Sever sa krátko pred pol dvanástou v noci vracala služobným autom, keď zbadala bežiacu ženu so psom, ktorá kričala o pomoc.

K prípadu sa vrátila Katarína Gécziová a zisťovala, čo presne sa stalo.

Vtáky na Šírave ohrozujú PCB látky. Majú ich skúmať za milióny z projektu župy

Ornitológovia chcú zistiť, aký vplyv majú na vtáky v okolí Zemplínskej šíravy PCB látky. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA, STRÁŽSKE. Košický samosprávny kraj schválil materiál, ktorým sa chce uchádzať o európske peniaze vo výške takmer 4,6 milióna eur.

Ak by bol schválený, už od budúceho leta by niekoľko rokov mohla byť pozornosť odborníkov zameraná na činnosti smerujúce k odstráneniu škodlivých PCB látok na Zemplíne, ktoré pochádzajú z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske.

Ide o výzvu Európskej komisie, v ktorej bude Slovensko súťažiť s projektmi z krajín celej Európskej únie. V rámci projektu by ornitológovia mali zisťovať, do akej miery môžu byť voľne žijúce vtáky v oblasti Zemplínskej šíravy kontaminované PCB látkami a ako ich to ohrozuje.

Na podrobnosti o plánovanom projekte sa pýtala Lenka Haniková.

Opitú chodkyňu na priechode v Košiciach zrazil nepozorný vodič, je ťažko zranená

Nehoda v Moldave. (zdroj: polícia)

KOŠICKÝ KRAJ. Alkohol sa minulý týždeň podpísal pod viaceré, niektoré až bizarné dopravné nehody v Košickom kraji, ktoré sa skončili obvinením opitých vodičov.

Pri akej nehode skončila chodkyňa v nemocnici a aké ďalšie prípady alkoholu za volantom riešili košickí krajskí policajti počas minulého týždňa, zhrnul Jaroslav Vrábeľ.

Žena vrazila do plota, muž do obrubníka. Obaja nafúkali viac ako dve promile

Žena narazila do oplotenia. (zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)

HUMENNÉ, KEŽMAROK. Polícia už pred začiatkom víkendu mala plné ruky práce s vodičmi pod vplyvom alkoholu.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 33-ročnej miestnej žene. V piatok krátko pred polnocou ako vodička viedla osobné vozidlo peugeot zo smeru od mesta Kežmarok na obec Mlynčeky, kde mala po ceste nehodu.

Bližšie informácie o tomto i ďalšom incidente, pri ktorom zohral alkohol nemalú úlohu, sa dozviete v článku Moniky Almášiovej.

Recept na dnes

