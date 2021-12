Pečieme s Korzárom na Vianoce: Škoricové kandizované pražené mandle

Sladké chrúmanie k sviatočnému filmu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Škoricové kandizované pražené mandle

Potrebujeme: 1 šálku hnedého cukru, štvrť šálky vody, 1 lyžicu škorice, štipku soli, 2 šálky nepražených mandlí

Postup: Do panvice dáme vodu s cukrom, škoricou a soľou a privedieme k varu. Pridáme mandle a za stáleho miešania varíme, kým sa všetka voda neodparí. Na mandliach by mal zostať cukrový povlak. Orechy preložíme na plech s papierom na pečenie tak, aby boli v jednej vrstve a nikde sa vzájomne nedotýkali. Takto pripravené ich dáme do rúry rozohriatej na 180 stupňov na asi 10 minút. Dávame pozor, aby sme ich nespálili. Po dopečení vyberieme a necháme úplne vychladiť. Skladujeme vo vzduchotesnej nádobe.