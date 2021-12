Keď už mäknú vytrénovaní tvrdí vojaci, je jasné, že covid nie je chrípôčka

Klientom notára neprídu peniaze z poistky, na rade je štát.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Klienti obvineného notára Kavečanského žiadajú od štátu milión eur

Notár Kavečanský v čase, keď ho eskorta odvádzala do väzby. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Už takmer pol roka je bezpečnosť peňazí v notárskych úschovách spochybnená.

Postaral sa o to košický notár Vojtech Kavečanský (41), ktorý od augusta čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu sprenevery. V lete ho vzal súd do väzby pre obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti.

Hoci vyšetrovanie stále pokračuje, doteraz bolo voči Kavečanskému vznesené obvinenie z jedenástich samostatných skutkov so škodou takmer dva milióny eur.

Poškodení klienti už rozbehli kroky, aby sa k svojim peniazom čo najskôr dostali. Ako sa rozhodli postupovať, zisťoval Róbert Bejda.

Penta odchádza z Košíc, necháva kuriózny nedorobok. Starosta je prekvapený

Podľa investora by tu schody vedeli urobiť za deň, chýba však povolenie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Približne dvojmetrový úsek od novostavby Nová Terasa k nadväzujúcemu chodníku sa zrejme môže pridať k podobným košickým kuriozitám.

Tam, kde by malo byť niekoľko schodov, je vychodená skratka a improvizované oplotenie.

Spojenie dvoch chodníkov totiž zamrzlo v komunikácii medzi investorom a samosprávou.

Čo sa stalo, že plánované schody dodnes nevznikli, sa dozviete od Jany Ogurčákovej. Galériou prispela Judita Čermáková.

Podplukovník: Na covid zomierajú aj vojaci. Vyzeráme ako tvrdí chlapi, ale bolí to

Policajti a vojaci v michalovskej nemocnici. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

V týchto dňoch vypomáhajú vojaci a vojačky vo viac ako dvadsiatke nemocníc na východnom Slovensku od Popradu až po Sobrance. Zabezpečujú poriadok, triáže pacientov na vstupoch či administratívnu a organizačnú pomoc.

„Našťastie, najmä na východnom Slovensku vidíme mierny pokles tlaku na jednotlivé nemocnice a tým aj pokles požiadaviek na našu výpomoc,“ opisuje podplukovník a zároveň hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič.

Počas pandémie mal možnosť navštíviť viacero nemocníc a rozprávať sa s nasadenými vojakmi.

Ako dlho už chodia vojaci na covid oddelenia?

- Nasadzujeme ich priebežne podľa požiadaviek od začiatku pandémie. Na covid oddeleniach pôsobia vždy, keď to schváli krízové koordinačné centrum ministerstva zdravotníctva. Takže jednoduchá odpoveď neexistuje.

V ktorých nemocniciach na východnom Slovensku vojaci pomáhajú a aké sú ich skúsenosti s chorými? Dočítate sa v texte od Lenky Hanikovej.

Pri vybuchnutej bytovke skoro porodila. Humenčanov vďaka nej zasypali sardinkami

Viki Potášová robí dobré skutky. Tvrdí, že je to jednoduché. ​ (zdroj: Korzár/Michal Frank)

Vedie občianske združenie, ktoré stojí za mnohými dobročinnými aktivitami a ľuďom pomáha nielen pred Vianocami. Hlavou občianskeho združenia Podaj ďalej je Prešovčanka Viera „Viki“ Potášová. „Podajko“ stojí za viacerými aktivitami, spustilo napríklad obrátený adventný kalendár, ktorý funguje na princípe „neber, ale daj“, podávalo polievku, rozdávalo knihy, organizovalo zbierky potravín a drogérie.

Vianočné sviatky sú tu o pár dní. Ako sa ich chystáte stráviť? Len v kruhu rodiny, či robíte aj vtedy niečo s Podaj ďalej?

- Budem doma, s manželom a deťmi, mávame tradičné Vianoce. S oblátkou, cesnakom. Podajko robí predvianočnú zbierku potravín a drogérie obrátený adventný kalendár, ale priamo cez sviatky už nie.

Čiže sa snažíte dopriať aj ľuďom, ktorí nemajú dostatok prostriedkov.

- Áno, robíme zbierku. Aby mali na Vianoce z čoho variť. Medzi sviatkami by to už bolo neskoro. Robili sme tiež vianočných anjelov. Máme do sto detí, ktoré si darcovia vybrali podľa mena a veku a venujú im darček na Vianoce. Do sedemnásteho decembra musia vybraný darček odovzdať rodičovi.

Rozhovor o tom, ako možno pomôcť druhým, si prečítate od Michala Franka.

V strope domu sú zamurované koľajnice. Humenné si zapísalo prvé pamiatky

V zozname pamätihodností mesta Humenné je aj gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. V mestskom zozname sú zapísané prvé pamätihodnosti. Schválili ho poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte v marci poslanci prijali všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodností mesta Humenné.

Fyzické i právnické subjekty mohli podávať návrhy na hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú pre mesto a jeho obyvateľov historickým a kultúrnym dedičstvom.

Do zoznamu sa môžu dostať diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam Humenného.

O ktoré pamätihodnosti ide a čím sú výnimočné, prináša Jana Otriová.

Oprašujú ľudové piesne starých otcov. Po 44 rokoch ich poznajú takmer tristo

Hnojňaňe z Mihaľovec na červenom koberci v Cannes. (zdroj: Archív MFSS Hnojňaňe z Mihaľovec)

MICHALOVCE. Vznikli pred 44 rokmi v dedine Hnojné v okrese Michalovce, neskôr si do názvu pribrali aj mesto, ktoré ich prichýlilo a podporilo.

Spievajú výlučne v zemplínskom nárečí, „oprašujú“ zabudnuté piesne starých otcov, odhadujú, že ich poznajú tri stovky.

Spievajú radi a s mladíckym elánom, hoci najstarší členovia skupiny už majú po sedemdesiatke. Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec nedávno rozprúdila krv v žilách obyvateľov San Rema a Cannes.

Čo všetko v Taliansku zažili a aké boli reakcie publika? Viac o už kultovej folklórnej skupiny zistíte v článku od Jany Otriovej.

Diviak naháňal ženu po košickom sídlisku. Policajti na neho vystrelili dvakrát

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

KOŠICE. Krátko pred polnocou z piatka na sobotu sa policajti snažili zastaviť diviaka, ktorý naháňal ženu so psom.

Pobehoval v zastavanej lokalite. Dvaja nadstrážmajstri z Obvodného oddelenia policajného zboru Sever sa vracali z eskorty osoby.

„Vtom si všimli ženu, ktorá v panike utekala so psom. Všetko im bolo hneď jasné, keď za ženou uvideli diviaka. Rýchlosťou blesku vystúpili zo služobného motorového vozidla a boli pripravení ochrániť ich,“ informovala polícia.

Čo sa dialo potom, zisťovali Katarína Gécziová a Jana Otriová.

Ďalšie správy

Ilustračné foto. (zdroj: SITA)

Druhý deň po sebe je východ v spodnej časti covid rebríčka. Obetí je vyše 16-tisíc

Polícia má po polroku jasno, komu patrili kosti nájdené v dažďovom kanáli

Tatran Prešov bude viesť klubová legenda. Chmeliar Golužu nevyhodil

Spišská Nová Ves bude bez novoročného ohňostroja

Cestujúci v košickej MHD zaplatia menej. Lacnejší bude ročný lístok

Poprad od pondelka otvorí dve verejné ľadové plochy

Tatran Prešov bude viesť klubová legenda. Chmeliar Golužu nevyhodil

Košice pokračujú v zlých výsledkoch, prehrali aj pod Urpínom

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .