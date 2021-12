Varíme s Korzárom na Vianoce: Bielková poleva na medovníky

Návod a tipy, ako na to.

Bielková poleva na medovníky

Potrebujeme: 1 bielok, aspoň 4 razy preosiaty práškový cukor, citrónovú šťavu

Postup: Bielok dáme do misky spolu s približne piatimi lyžicami dobre preosiateho práškového cukru. Pomocou šľahacej metličky alebo vidličky s dlhými zúbkami miešame ručne, kým nenadobudne bielu farbu. Postupne po lyžiciach pridávame ďalší cukor, pričom po každej dávke poriadne prešľaháme. Ak chceme medovníky i polievať, odoberieme z hmoty časť, kým je ešte tekutá. Je však lepšie, ak sa zlieva len pomaly, príliš riedka bude z medovníkov stekať a taktiež dlho schnúť.

Ak chceme polevou medovníky zdobiť, ďalej do nej počas šľahania pridávame cukor, kým nebude taká tuhá, že sa nám po vytiahnutí metličky alebo vidličky vytvoria pomaly padajúce špičky, no zároveň jemná a elastická. Ak to s cukrom preženieme, polevu zriedime citrónovou šťavou, ktorú pridávame cez jemné sitko, aby sa do hmoty nedostali kôstky. Kúsok z hotovej polevy premiestnime do cukrárskeho vrecka s tenkou dierkou. Zvyšok alebo natesno prikryjeme, alebo preložíme do iného vrecka a zauzlíme či zaistíme gumičkou, aby sme zamedzili prísunu vzduchu a hmota neobschla. Pri dlhšom státí zvykne poleva rednúť, keď sa tak stane, stačí ju opäť prešľahať.