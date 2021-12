I farárka má boje ako každá žena. Niektoré ju priviedli až na kolená

Ak veci neboli dokonalé, nebola dosť dobrá.

Niektorí seniori si pýtajú peniaze priamo na ruku. Počet prvoočkovancov stúpol len mierne

Seniori si zisťujú, ako sa môžu k finančnej odmene dostať, nie všetkým je postup jasný. (zdroj: SITA)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Samosprávy hlásia po schválení finančnej odmeny za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov rôzny záujem.

Kým košická župa priebežne hlási zvyšujúci sa počet očkovaných ľudí, prešovská je v hodnotení striedmejšia.

„Uvidíme, čo prinesú nasledujúce dni,“ komentuje Daša Jeleňová, hovorkyňa prešovskej župy, kde od pondelka 6. decembra a po zavedení večerného očkovania v dvoch obchodných centrách čísla očkovaných stúpajú len mierne.

Na dopady finančnej odmeny za očkovanie v kategórii 60+ na východe a skúsenosti vakcinačných centier s týmto opatrením sa pýtala Lenka Haniková.

Farárka: Chcela som mať dokonalú domácnosť. Došlo mi, že budem celý život nešťastná

Anna Činčuraková Tipulová, rodáčka zo Sveržova, pôsobí s rodinou približne dva roky v Starej Turej. (zdroj: Archív A. Č. T.)

Evanjelická farárka Anna Činčuraková Tipulová, rodáčka zo Sveržova (okres Bardejov), pôsobí aj so svojím manželom, taktiež evanjelickým farárom v Starej Turej. Na západ Slovenska sa presťahovali pred dvomi rokmi aj so svojimi piatimi deťmi (16, 15, 13, 12 a 8).

Ako farárka, žena i matka piatich detí sa vždy snažila, aby bolo doma všetko dokonalé. A to nielen cez Vianoce. Ako sama priznáva, prišli však okamihy, keď si uvedomila, že je vyčerpaná a stráca radosť. Musela si však najprv priznať, kde je problém a prijať niektoré veci, aby neskôr prišla i sloboda.

Viac o rodine, viere, hodnotách či rozdieloch v živote medzi západom a východom prezradila v rozhovore s Danielou Marcinovou.

Gejza Sabados mu ukázal krásu hudby, už štvrť storočia baví košické deti

Ľubomír Hreha alias ujo Ľubo. (zdroj: Jakub Savruk )

Civilným menom sa síce volá Ľubomír Hreha (51), no košické deti ho poznajú ako uja Ľuba, ktorý ich baví už 26 rokov.

Muzikant, bývalý učiteľ na základných aj základných umeleckých školách, člen Dychového orchestra mladých aj organizátor detských táborov sa celý život snaží priviesť deti k hudbe hravou formou. „To je to, čo som chcel v živote robiť,“ hovorí.

Elena Danková sa s ním zhovárala o tom, ako sa k svojej profesii dostal, prečo vyskakuje uprostred noci z postele, ale aj to, prečo by sa rodičia mali pýtať svojich detí, čo za hudbu počúvajú.

Bez cigánskej a s cenami ako v Bratislave. Okresané trhy niektorým Prešovčanom vyhovujú

Vianočnú atmosféru v Prešove vytvára výzdoba a podniky, kde predávajú medovinu či varené víno. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Klasické vianočné trhy so stánkami sú síce v Prešove zrušené, no ľudia si môžu vianočnú atmosféru vychutnať pri viacerých prešovských podnikoch, kde predávajú medovinu či varené víno.

Mesto plánovalo po minuloročnom zrušení vianočných trhov ich tento rok zorganizovať aspoň v zmenšenej verzii a v obmedzenom režime len pre plne zaočkované osoby. Napokon sa však rozhodli zopakovať koncept z minulého roka.

Klasické trhy nahradila Mapa Vianoc, ktorá je rozptýlená po celom centre mesta a mestských častiach. Koncept mesto obnovilo v spolupráci s PKO.

Lenka Haniková a Michal Ivan sa boli pozrieť, koľko ľudí prilákala posledný víkend pred Vianocami okresaná podoba vianočných „trhov“.

Odrieknuté vianočné trhy Košičanov neodradili. Našli si alternatívu

Trhové stánky nahradili čiastočne podniky cez okienkový predaj. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Zatvorené trhové stánky, priestor pod rozsvieteným stromčekom pri Immaculate bez pódia a reproduktory bez kolied.

Takto vyzerala košická Hlavná ulica počas sobotného podvečera.

Napriek odrieknutým vianočným trhom kvôli zlej epidemickej situácii bolo v sobotu v centre mimoriadne živo, píše Michal Lendel, ktorý sa aj s Juditou Čermákovou boli nadýchať z trochy košickej predvianočnej atmosféry.

Čím strašnejšie, tým lepšie. Príšery na streche Dómu mali zničiť moc diabla

Dóm sv. Alžbety v Košiciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kdekoľvek sa pri katedrále postavíte, keď sa pozriete hore, zazriete ako z nej trčia príšery.

Práve takú podobu majú chrliče dažďovej vody, ktoré ku chrámu neodmysliteľne patria.

Tie majú svoju jasnú praktickú funkciu, ktorá sa javí zrejmejšou počas dažďa, keď priamo z ich papúľ vyteká voda. Tá je zo strechy košického Dómu svätej Alžbety dômyselne zvedená práve do týchto fantaskných zvierat.

Prečo majú chrliče obvykle strašidelnú podobu a aké legendy sa k nim viažu, prezradil Milan Kolcun vo svojej tradičnej nedeľnej potulke.

Dopadli zlodeja vzácneho kožucha, v pohraničí sa strieľalo, trafili aj inšpektora

Niekdajší hotel Európa v Košiciach. (zdroj: zbierka pohľadníc VKJB)

Dňa 11. decembra v noci o jednej hodine vnikli do Silbersteinovej krčmy v Buzici dvaja neznámi muži ozbrojení revolvermi a vyzvali naľakané obyvateľky, aby im vydali peniaze a zlato. Dcéra Silbersteinovej vydala im hotovosť vo výške 5000 korún a zlaté šperky. Šperky vraj dobre preskúmali a vzali so sebou iba hodinky. Ináč vraj boli veľmi roztomilí a vyprávali po maďarsky, že sú maďarskí dôstojníci a chodia sa živiť do Československej republiky.

Prečo sa muži onedlho na to do krčmy opäť vrátili? Podarilo sa polícii rozpliesť prípad zmiznutého drahého kožucha a dolapiť zlodeja? A ktoré dodnes svetoznáme sci-fi dielo si mohli záujemcovia pozrieť v divadelnom spracovaní?

Tomáš Ondrejšík opäť pripravil výber toho najzaujímavejšieho, čím žili Košice pred sto rokmi.

Zomrel manžel starostky a šéf futbalového klubu. Zbytočná smrť, smúti rodina

Lenka, Michal a Mile Kovačevičovci. (zdroj: archív rodiny)

KOŠICE. Smutnú správu oznámila verejnosti starostka mestskej časti Košice – Nad jazerom a nezávislá poslankyňa mesta Košice Lenka Kovačevičová.

Vo veku 57 rokov zomrel vo štvrtok večer jej manžel Mile Kovačevič.

Mnohí Košičania ho poznali ako majiteľa mládežníckeho futbalového klubu Galaktik a dlhoročného podnikateľa.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v nedeľu o 14. hodine v obradnej sále AVE+ na Rastislavovej 83 pri verejnom cintoríne.

Aká bola príčina jeho predčasnej smrti a čo odkázala verejnosti smútiaca rodina, si prečítate v článku Jaroslava Vrábeľa.

