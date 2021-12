Varíme s Korzárom: Kuracie prsia v citrónovej omáčke

Mäso so sviežou chuťou.

Kuracie prsia v citrónovej omáčke

Potrebujeme: štyri kuracie prsia, lyžicu oleja, 250 ml vývaru, kôru a šťavu z jedného citróna, jednu cibuľu, strúčik cesnaku, tri lyžice smotany, olej, čierne mleté korenie, nasekaný tymian, soľ

Kuracie prsia umyjeme, sušíme a prekrojíme na tenšie plátky. Na panvicu nalejeme olej, do zohriateho vložíme mäso a dozlatista opečieme. Mäso vyberieme z panvice a do panvice nasypeme cibuľu pokrájanú na drobné kúsky. Ak je to potrebné, pridáme ešte lyžicu oleja. Krátko opečieme, pridáme prelisovaný cesnak a nalejeme vývar. Do omáčky pridáme kôru a šťavu z citróna, okoreníme a prisypeme tymian. Zakryjeme pokrievkou a povaríme, kým cibuľa nezmäkne a omáčka sa trošku zredukuje. Na záver prilejeme smotanu, premiešame a do panvice vrátime mäso. Všetko ešte prehrejeme.